A Toritto la una rievocazione storica 'Archetipici'

Nell'ambito del progetto ARCHETIPICI , organizzato in rete dalle Pro loco di Conversano, Sannicandro e Toritto, ci immergeremo in un viaggio storico alla ricerca degli “ARCHETIPICI” in tre diverse località pugliesi: Toritto, Sannicandro di Bari, Conversano.

A Toritto ci sarà una rievocazione storica su una causa tra le università di Grumo e Bitetto nel 1105 legata alla giurisdizione di territori contesi tra le due Università, discussa presso il castello di Toritto i giorni 9 e 29 Ottobre dalle ore 19.00 ed una escursione con visita guidata nel centro storico di Toritto i giorni 10 e 31 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 .

Nell’anno della “rinascita” pugliese, soprattutto dal punto di vista turistico, è doveroso non trascurare le origini del nostro territorio, coltivarne ed esaltarne gli elementi superstiti, rendendo consapevole la cittadinanza e i visitatori dell’importanza del ruolo che spetta alle tradizioni nel processo di caratterizzazione e sviluppo dell’economia locale.

Quale modo migliore di una immersione totale nei tempi “antichi” dei quali i nostri castelli e le rispettive torri furono testimoni?



