Al Teatro Mercadante di Altamura il concerto per piano solo di Emanuele Arciuli

Mercoledì 24 Novembre alle ore 21.00, al Teatro Mercadante di Altamura, è protagonista Emanuele Arciuli in "FRANCIA - AMERICA" - Concerto per piano solo.

PROGRAMMA:

John Cage: In a Landscape

Claude Debussy: 6 Preludi (nn.2 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12)

‘Round Midnight Variations: Hommage to Thelonious Monk (composte per Emanuele Arciuli)

- Thelonious Monk: Theme

- John Harbison: Monk’s Trope

- Michael Torke: Variation

- Michael Daugherty: Monk in the Kitchen

Philip Glass: Etude n.2

Frederic Rzewski: Winnsboro Cotton Mill Blues

Emanuele Arciuli e? ospite delle maggiori orchestre, in Italia e all'estero. Il suo interesse per la musica americana si e? concretizzato in un libro, "Musica per pianoforte negli Stati Uniti", e in numerose lezioni, sia radiofoniche che televisive. Nel 2011 gli e? stato conferito il premio della critica musicale italiana “Franco Abbiati” come miglior solista dell’anno. Tra gli altri riconoscimenti, una nomination per i Grammy Award per il cd dedicato a George Crumb. Incide per Stradivarius, Chandos, Vai, Innova Records, Bridge. Docente di pianoforte al Conservatorio “Piccinni” di Bari e all’Accademia di Pinerolo. Tiene regolarmente workshop negli Stati Uniti, dove ha tenuto oltre quaranta tournée.

Info e prenotazioni: 0803101222 (anche WhatsApp) - Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159) - Biglietti in vendita online su Vivaticket.