In Arena 4 Palme la rassegna 'Mai visti', con 'Nuevo Orden' di Michel Franco

Giovedì 15 luglio, alle 21, prosegue nell’Arena 4 Palme di Bari la rassegna «Mai Visti», realizzata dall’associazione «Utòpia 2100» di Enzo Augusto, in collaborazione col Multicinema Galleria e l’associazione Pool. Il film in proiezione è «Nuevo Orden» del regista messicano Michel Franco (con Naian Gonzàlez Norvind, Diego Boneta, Monica del Carmen), Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia 2020. In questo affascinante dramma, ricco di suspense, uno sfarzoso matrimonio dell’alta società viene mandato a monte da una rivolta inaspettata, scaturita dal confitto sociale che dà il via a un violento colpo di stato. Attraverso gli occhi della solidale giovane sposa e dei domestici che lavorano per e contro la sua abbiente famiglia, «Nuevo Orden» descrive a rotta di collo la caduta di un sistema politico e la nascita di uno ancora più angosciante.

«”Nuevo Orden” - spiega il regista - propone una visione distopica del Messico, che tuttavia si discosta solo leggermente dalla realtà. La disparità sociale ed economica è attualmente sempre più diffusa e insostenibile. Non è la prima volta che un simile scenario si presenta nel Paese e i governi corrotti hanno sempre risposto con violenza dittatoriale a qualsiasi forma di protesta. Questo film vuole essere un monito: se la diseguaglianza non viene risolta civilmente e se le voci del dissenso vengono messe a tacere, ne deriva il caos».

