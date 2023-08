Levante "A Cappella Festival", tre date con musica e intrattenimento

Tre serate e sei gruppi di calibro internazionale, per un festival che cresce sempre di più e conferma la sua unicità artistica. È dedicato alla voce e alle sue potenzialità timbriche la quarta edizione del Levante «A Cappella» Festival, la manifestazione che si svolgerà a Bari dal 19 al 27 agosto 2023, in tre date che si svolgeranno tra l’anfiteatro Arena della Pace (in via Natale Loiacono 20, nel Centro Mongolfiera di Japigia) e Piazza dei Mille a Santo Spirito (Bari). Il festival dedicato alla musica vocale a cappella (ovvero eseguita solo con le voci, senza l’ausilio di strumenti musicali) è sostenuto dall’avviso pubblico «Le due Bari», promosso dall’Assessorato comunale alla Cultura. Direttore Artistico della manifestazione è il cantante, didatta e produttore barese Fabio Lepore, che con questo evento stimola l’interesse sempre crescente del pubblico nei confronti della voce, testimoniando quanto la musica a cappella sia elemento vicino e profondamente radicato nella cultura musicale italiana, e non solo.

Il cartellone di quest’anno è incentrato su sei concerti, divisi in tre serate ad ingresso libero, presentate da Valentina Gadaleta e William Volpicella, con altrettanti gruppi a cappella che riveleranno al pubblico quanto il puro suono prodotto dalle corde vocali sia capace di esplorare la timbrica musicale in un’infinita gamma di potenzialità.

Si parte sabato 19 agosto, alle 20,30, all’Arena della Pace di Bari con i Rebel Bit, formati da Giulia Cavallera, Lorenzo Subrizi, Paolo Tarolli e Guido Giordana: un innovativo team di musicisti piemontesi capaci di fondere musica vocale e sperimentazione elettronica. Con la loro prima produzione discografica, «Paer Flights» (2018), tratto dall’omonimo spettacolo, si sono aggiudicati cinque nomination ai «Contemporary A Cappella Recording Awards» di Boston e cinque «A Cappella Video Awards» di Los Angeles. Il loro sound risente delle varie contaminazioni che hanno contraddistinto la crescita artistica dei membri del gruppo (dalla tradizione della musica classica a quella moderna e contemporanea), con uno sguardo rivolto alla sperimentazione e all’innovazione.

A seguire sarà la volta dei Vocal Six, formatisi nel sud della Svezia nel 1988. Il loro repertorio è un mix di jazz e rock, armonie e percussioni vocali, e persino canti corali tradizionali svedesi. Nel corso degli anni, le esibizioni, i workshop e i dischi di questo gruppo sono stati molto apprezzati in tutto il mondo, in particolare in Europa, Nord e Sud America e Asia Orientale. Dopo oltre 30 anni il gruppo si è sciolto, ma ha deciso appositamente per il Levante Festival di tornare ad esibirsi, per una speciale reunion.

Venerdì 25, alle 20,30, ci si sposta a Piazza dei Mille a Santo Spirito (Bari) con gli «Alti e Bassi», gruppo vocale nato a Milano nel 1994, formato da Alberto Schirò, Paolo Bellodi, Andrea Thomas Gambetti, Diego Saltarella e Filippo Tuccimei. Cinque timbri molto differenti, ma con un impasto vocale unico. Intonazione, grande cura per i dettagli, assieme alla scelta di un repertorio adatto a tutte le platee, sono i punti di forza che critica e pubblico hanno riconosciuto loro in vent’anni di attività. Con le voci e cinque microfoni gli «Alti e Bassi» costruiscono le loro armonie senza far uso di strumenti, ma imitandone all’occorrenza alcuni, come batteria, basso, fiati o chitarre.

Dopo di loro toccherà agli olandesi «iNtrmzzo», nome molto noto nella scena internazionale a cappella. Il quartetto è stato fondato nel 1991 e ha all'attivo un gran numero di spettacoli teatrali, di grande successo. Il loro stile è una sorta di commedia assurda a cappella, con un repertorio che include pop, world music e jazz, svelando un notevole eclettismo. Le esibizioni degli «iNtrmzzo» sono note per un intrattenimento di qualità, legato a una straordinaria carica umoristica.

Domenica 27, alle 20,30, si torna all’Arena della Pace, dove sarà la volta dei «padroni di casa» dei Mezzotono, gruppo barese di enorme successo internazionale, formato dallo stesso Fabio Lepore, insieme a Daniela Desideri, Tanya Pugliese, Marco Di Nunno e Andrea Maurelli, con una gustosa miscela di pop e vena ironica, che accompagna da sempre le loro esibizioni. Dopo di loro, spazio agli «Opus Jam», sestetto francese pluripremiato in tantissimi festival internazionali. Quest'anno il loro programma propone un viaggio nella musica francese, con un nuovo spettacolo intitolato «Douce France», un meraviglioso percorso attraverso la musica d’Oltralpe e i suoi maggiori successi nel mondo. Non mancherà anche un omaggio alle produzioni della mitica etichetta discografica statunitense Motown.