Festival Cortocircuiti, all'Arena ExpostModerno di Bari recupero serata dedicata ai più piccoli

L’ex Arena Moderno (via Napoli, 264 - Bari) giovedì 4 agosto, ore 21:00, ospiterà la giornata rivolta alle famiglie e ai bambini del festival Cortocircuiti con una selezione di cortometraggi per i più piccoli (a partire dai 6 anni). La serata inizialmente prevista mercoledì 27 luglio è stata riprogrammata a causa del maltempo giovedì 4 agosto.

Cortocircuiti, festival interamente giunto alla seconda edizione e dedicato al cortometraggio è organizzato da La Scatola Blu, Armata Brancaleone APS e Gruppo LBM, con il patrocinio del Comune di Bari e dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e il contributo del Dipartimento di Fisica di Bari. Il festival rientra nella programmazione della Festa del Cinema in Libertà, rassegna cinematografica estiva nata nel 2018 e guidata dall’Armata Brancaleone APS.

La Festa del Cinema in Libertà è indissolubilmente legata a expostModerno, un processo di rigenerazione incentrato sul restauro architettonico e sulla riattivazione culturale del cinema all’aperto di Bari Arena Moderno, facendo convergere l'analisi storica del ruolo del cinema nei quartieri popolari nel processo di costruzione di un cinema guidato dalla comunità come cortile culturale urbano, mettendo in evidenza la sua antica chiave popolare intesa come accessibilità, interazione e valore condiviso. Guidato dall’APS Armata Brancaleone, questo progetto vuole creare un cinema di comunità – primo esperimento italiano in questo senso – che si fonda sulla co-partecipazione e la co-progettazione ad opera delle stesse persone che ne fruiscono e dei cittadini stessi, attraverso una condivisione comune di intenti, progetti e valori condivisi, che hanno come fine ultimo quello di restituire un luogo alla comunità stessa.

In questi anni l’attività principale di expostModerno, pensata insieme a numerose realtà associative della città, è stata quella di creare rassegne cinematografiche partecipate, che rispondessero alle esigenze di tutta la collettività e che potessero dare spazio a opere che normalmente non riescono ad entrare a pieno nel circuito distributivo nazionale. L’Arena Moderno è un ambiente interdisciplinare di confronto e relazione tra operatori, autori e pubblico per la crescita del territorio, un cortile culturale urbano per il quartiere Libertà di Bari e non solo.

L’Armata Brancaleone è composta da lavoratori impegnati nei campi della rigenerazione urbana, della ricerca culturale e artistica, dell’attivismo sociale, del cinema e dell’architettura. Insieme riportano l’Arena Moderno alla sua vocazione di riferimento popolare, un luogo per fare comunità e rendere la cultura più accessibile per chi la fa e per chi ne fruisce.

INFO

Contributo minimo consigliato 3 euro.

Durante le serate è possibile ricevere la speciale Tessera Convenzioni dell'Armata Brancaleone al costo di 2 euro.