A Bari prosegue “Arene culturali”: il programma degli appuntamenti gratuiti

Al via dal 14 settembre , all’Arena della pace a Japigia, il programma della terza settimana di settembre delle “Arene Culturali”: concerti, spettacoli, reading e laboratori gratuiti promossi dall’assessorato comunale alle Culture in tutta la città.

Si ricorda che tutti gli appuntamenti si svolgono nel rispetto dell’attuale normativa per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Il programma completo del calendario di Arene Culturali, che proseguirà fino al 30 settembre, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link.

Lunedì 14 settembre

Arena della Pace - Japigia

ore 20.30

Fabio Lepore & Salvatore Russo Gypsy jazz trio

ore 21.00

Concerto dei Mezzotono

Martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 settembre

Centro diurno “I ragazzi di Don Bosco” - Libertà

ore 17.00

“Parole e Sassi”

la storia di Antigone per le nuove generazioni - laboratorio

Mercoledì 16 settembre

Largo Biancofiore - Torre a mare

ore 20.00

“Musica e risate sotto le stelle”

Pierluigi Patimo e Santino Caravella

Cortile Istituto Salesiano Redentore - Libertà

ore 20.00

“Le avventure di Pinocchio”

concerto a cura del Collegium Musicum con letture di Antonio Stornaiolo

Giovedì 17 settembre

Cortile Istituto Salesiano Redentore - quartiere Libertà

ore 21.00

“Suona con Shakespeare”

reading musicale: Filippo Lattanzi, percussioni, Giovanni Astorino, violoncello, letture dell’attrice Nunzia Antonino

Venerdì 18 settembre

Arena della Pace - Japigia

ore 18.30

Mostra “La bellezza della luce, estemporanea di pittura contemporanea”

ore 20

Concerto meditazione a cura dell’associazione Frammenti di Luce

Sabato 19 e domenica 20 settembre

Teatro Kismet Opera - Picone

a partire dalle ore 10 a mezzanotte

“Family & friends”

Due giorni di musica per tutti. Concerti, di set, spazio vinile, radio show, live painting, dj lab, animazione per bambini e tanti altri appuntamenti dedicati alla “grande famiglia” di appassionati di musica.

Domenica 20 settembre

Parco Gargasole - Carrassi

Mattina e pomeriggio

Laboratorio di clownterapia, laboratorio di teatroterapia, laboratorio di espressione creativa per bambini, laboratorio di improvvisazione teatrale, interviste agli anziani

ore 20.30

Spettacolo di improvvisazione teatrale a cura della compagnia ImprovAbili

Attività preparatorie e propedeutiche: nei tre giorni antecedenti l’evento gli attori gireranno per le strade con mascherine/disinfettanti/ guanti illustrandone l’utilizzo tramite performance e coreografie collettiv