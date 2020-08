Arene culturali: a Bari tanti appuntamenti con musica, danza, teatro, cinema, lettura e laboratori per i più piccoli

È ufficiale il programma degli appuntamenti estivi gratuiti finanziati dal bando Arene Culturali, voluto dall’assessorato comunale alle Culture per animare gli spazi aperti della cità attraverso il sostegno alla progettualità degli operatori impegnati nel settore delle arti, della cultura e dello spettacolo dal vivo e duramente colpiti dal lockdown.

Decine di eventi organizzati su tutto il territorio cittadino in spazi conosciuti e meno noti, che disegnano una nuova geografia culturale dopo l’emergenza sanitaria: parrocchie, oratori, piazze, arene, parchi, ville e anfiteatri sono le location scelte per ospitare appuntamenti che spaziano dalla musica alla danza, dal teatro al cinema, dalla lettura ai laboratori per i più piccoli, tutti da svolgersi nel rispetto delle attuali misure Anti-Covid.

25 sono le proposte progettuali finanziate, che propongono grandi nomi e nuove reatà emergenti, per un programma ampio e articolato che incontrerà i gusti di tutti i target di pubblico.

Di seguito il programma completo delle Arene Culturali.

Rebirth - rassegna di animazione culturale e rianimazione delle arti

a cura dell’associazione culturale Breathing Art Company

Parco Gargasole

· 3 agosto ore 10.30: Summer Street Band, band itinerante che animerà il parco e il quartiere Carrassi

· 4 agosto ore 10.15: “Estrazioni dell’Orto”, laboratorio per bambini a cura della Masseria dei Monelli-Ortocircuito

· 5 agosto ore 10.30: Family Day, laboratori di trucco per bambini e famiglie a cura del Cnipa Puglia di Bari con gli scatti fotografici di Clarissa Lapolla

· 6 agosto ore 10.15: “Compostiamoci bene”, laboratorio per bambini a cura della Masseria dei Monelli-Ortocircuito

· 7 agosto ore 19.00: “Storie del Vecchio Sud Folk”, passeggiata musicale alla scoperta del Parco accompagnati dalle note del gruppo pugliese che allieterà la serata con danze popolari

Parco Campagneros

· 24-28 agosto ore 18.00: “Corpi Liberi”, residenza coreografica con Mariella Rinaldi e Simona De Tullio. Giovani danzatori saranno coinvolti in laboratori coreografici site specific con presentazione finale del lavoro

· 24 agosto ore 19.00: “Storie del Vecchio Sud Folk”, passeggiata musicale all’interno del parco accompagnati dalle note del gruppo pugliese che allieterà la serata con danze popolari

· 25 agosto ore 18.00 - “Il mio pane quotidiano”, laboratorio a cura dell’ass. Effetto Terra. Insieme si impasterà, si userà il lievito naturale, verranno spiegate le varie tecniche di impasto, le varie forme di pani e i tempi di cottura. Si infornerà nel forno sociale.

· 26 agosto ore 19.00: “Al di là dell’amore”, l’amore raccontato nelle sue forme da Emanuele Battista, autore e artista pluripremiato del territorio e da Vanessa Digennaro, al suo debutto editoriale. Modera la psicologa Sarah Guerra

· 27 agosto ore 18.30: Family Day, laboratorio creativo per bambini e per le mamme a cura dell’asd The Studio

· 28 agosto ore 19.00: “A lezione d’Opera”, evento a cura dell’ass. Splendor Vocis, con la partecipazione dei Maestri Piero Naviglio e Nicola Scardicchio. Un percorso musicale alla scoperta dell’opera.

Info e prenotazioni info@breathingartcompany.com 347.7670040

La rassegna vedrà la partecipazione della dott.ssa Mariarosaria Bruscella, responsabile in materia di prevenzione Covid 19

Le Stelle dell’Orsa Maggiore

a cura del Planetario di Bari s.a.s.

Planetario di Bari - Fiera del Levante

· 3 agosto dalle ore 20.00 alle 22.00: incontro con l’attore Gianluigi Belsito della compagnia il Teatro del Viaggio: letture di liriche di Leopardi dedicate alla Luna e alle stelle accompagnate da interventi scientifici, a seguire osservazioni astronomiche al telescopio.

· 4 agosto dalle ore 19.00 alle 20.00: show-lab “Verso l’Infinito e Oltre” a cura di Multiversi Divulgazione Scientifica: esperimenti e racconti sulla storia del volo.

· 5 agosto dalle ore 19.00 alle 21.00: laboratorio scientifico manipolativo per bambini in collaborazione con coop. Spicchio Verde e a seguire “Armstrong e la conquista della Luna” spettacolo di teatro-scienza con l’attore Gianluigi Belsito.

· 6 agosto dalle ore 20.00 alle 22.00: incontro con l’attore Gianluigi Belsito della Compagnia il Teatro del Viaggio e con Pierluigi Catizone del Planetario di Bari con lo spettacolo di teatro-scienza: “Calvino e le Stelle”, e a seguire osservazioni della Luna al telescopio.

· 7 agosto dalle ore 20.00 alle 22.00: lezione-spettacolo di astronomia “Viaggi Spaziali” a cura di Pierluigi Catizone del Planetario di Bari e a seguire osservazioni astronomiche al telescopio.

· 12 agosto dalle 19.00 alle 21.00: lezione-spettacolo di astronomia “Dal Big Bang alla nascita della vita” e laboratorio scientifico sui dinosauri in collaborazione con la coop. Spicchio Verde.

· 13 agosto dalle ore 19.00 alle 20.00: show-lab “Magica Scienza” a cura di Multiversi Divulgazione Scientifica.

Info e prenotazioni bariplanetario@gmail.com 3934356956 www.planetariobari.com

Facebook Planetario di Bari Sky Skan

Synesthesia and Landscapes

a cura dell’associazione culturale Al Nour

piazza Incuria Barivecchia

11 settembre

· ore 12.00: mostra fotografica “Frammenti” dal caos la ricerca di linee, sfumature e vie di fuga per ricostruire la bellezza - Michele Carnimeo

· ore 17.00: laboratorio “Costruiamo la Bellezza” con materiali di riciclo realizzare fioriere e composizioni floreali nel borgo antico - Valentina Argieri RCU Murat San Nicola

· ore 19.00: incontro con Michela di Trani, autrice de “Il riscatto”. Il contagio da Covid porta con sé il contagio di un male oscuro: l’usura.

· ore 20.30: “Ibridazioni” la creazione artistica al tempo del Covid 19 - dialogo con Loredana Paulicelli (pianista)

· ore 21.00: El Tango Cancion Il concerto propone i più bei brani del repertorio tango canciones, piccole opere liriche condensate in tre minuti, riletti in chiave innovativa e interpretati dalla pianista Loredana Paolicelli.

12 settembre

· ore 12.00: mostra fotografica “Frammenti” dal caos la ricerca di linee, sfumature e vie di fuga per ricostruire la bellezza - Michele Carnimeo

· ore 19.30: presentazione del libro di Luciano Canfora “Europa gigante incatenato” (ed. Feltrinelli). L’occasione per dialogare con il filosofo e storico sulla condizione economica e sociale dell’Italia e dell’Europa anche alla luce della pandemia.

· ore 20.30: “Soul and Landscapes” In un palco quasi naturale la formazione propone brani di autori e brani classici (Bach, Paganini, Bizet, ecc..) rivisitati con eleganza e originalità da Francesco Greco.

Artisti al tramonto e al chiar di luna

a cura di Dionysia Film

Arena Airiciclotteri

· 12 agosto ore 19.30: “Cinemarcord”, film vintage girati in terra di Bari, in collaborazione con La Gazzette del Mezzogiorno.

· 26 agosto ore 19.30: “Avanspettacolo”, incontro/laboratorio con Nico Salatino

· 27 agosto ore 19.30: “Tazze chigghere e tazze”, atto comico di e con Nico Salatino

· 2 settembre ore 19.30: “Giornalismo criminale”, incontro con Alberto Selvaggi

· 9 settembre ore 19.30: “Avanspettacolo”, incontro/laboratorio con Nico Salatino

· 10 settembre ore 19.30: “Ricordando l’estate”, atto comico di e con Nico Salatino

Jazz a San Marco

a cura dell’associazione culturale Nel Gioco del Jazz

cortile della parrocchia San Marco a Japigia

· 20 agosto

ore 20:00 - Duo Vince Abbracciante e Paola Arnesano

ore 21:30 “Three Moons” con Gaetano Partipilo, Mauro Gargano e Fabio Accardi

· 21 agosto

ore 20:00 “Alberto Parmegiani and the Daredevils” con Antonello Losacco e Francesco Schepisi

ore 21:30 “Gianlivio Liberti Levity Trio” con Giuseppe Bassi e Mike Rubini.

Info e prenotazioni 338 9031130

Varie-età di linguaggio

a cura dell’associazione culturale Ciarli Ceplin

villa Rotondo c.so Alcide de Gasperi 431

· 14 agosto ore 21.00: “Siamo tutti stressati”, spettacolo comico con Nico Maretti e Dario Diana

· 21 agosto

ore 18.30: “Il gigante e la principessa”- spettacolo di burattini e muppet

ore 21:00: “L’ottimismo è la fregatura della vita” spettacolo di cabaret con Giovanni Ippolito

· 23 agosto ore 20.00: presentazione del libro “Il testamento di Don Liborio" e proiezione del film tratto dallo stesso romanzo “Tramonto a mezzogiorno”

Info e prenotazioni 347 89 53857 - 3935695872

Genesi - comunità metropolitana in cerchio

a cura dell’associazione culturale Menhi

Parrocchia di San Sabino

· dal 31 agosto al 7 settembre

“Gesto sonoro”: laboratorio musicale con strumenti e oggetti della tradizione culturale pugliese a cura di Pino Basile, rivolto ad un numero massimo di 30 cittadini dai 12 ai 25 anni

dalle 16.00 alle 19.00

· 8 settembre

ore 18.00 - “Genesi”: spettacolo di danza di Giulio De Leo, musica di Pino Basile e Giuseppe Doronzo con Erika Guastamacchia, Antonio Savoia e i cittadini coinvolti nel laboratorio musicale “Gesto sonoro”

ore 18.30 - “Comunità in cerchio”: performance coreografica di danza urbana con i cittadini, a cura di Giulio De Leo, con la complicità di Pino Basile e Giuseppe Doronzo e la partecipazione di Eufemia Mascolo

Info e prenotazioni: info@compagniamenhir.it e 328.8134535

Extra Locus

a cura di Bass Culture srl

Parco archeologico San Pietro

· 4 settembre ore 21.00: concerto di Any Other (genere rock, indie)

· 5 settembre ore 21.00: concerto di Kety Fusco (genere elettronica)

· 4 e 5 settembre mostra fotografica di Piero Percoco sul tema “Religioni e Miti”

Prenotazioni su dice.fm

Poesia e Libertà

a cura dell’associazione culturale l’Amoroso

Parrocchia del Redentore

· 3 settembre ore 21.00 “Suona con Shakespeare”: Filippo Lattanzi, percussioni, Giovanni Astorino, violoncello, Nunzia Antonino, attrice

· 10 settembre ore 21.00 “Il pane e le rose”: Francesco D’Orazio, violino elettrico, Francesco Abbrescia, live electonics, Nunzia Antonino, attrice

· 17 settembre ore 21.00 “Capaci di cambiare”: Vince Abbracciante, fisarmonica, Nunzia Antonino, attrice

Bari ti racconto e canto

a cura del centro polivalente di cultura gruppo Abeliano soc. coop.

anfiteatro della Pace c/o la Mongolfiera Japigia

· 3 e 10 settembre ore 20.30 “Ragù”: recital evento con Vito Signorile che “cucina” e racconta i canti della cultura popolare barese.

Info e prenotazioni: info@teatroabeliano.com

Spettacolazioni nelle arene

a cura di Anonima Gr soc. Coop.

anfiteatro della Pace c/o la Mongolfiera Japigia

· 4 e 12 settembre ore 20.30 “La Bbedda Chembagnì”: il primo spettacolo dell’Anomina Gr, diventato un vero e proprio cult.

Durante le due giornate sono previsti anche un workshop sulle tecniche di costruzione di uno spettacolo, l’identificazione dei personaggi e l’impostazione registica, e una discussione con il pubblico a partire dai libri : “Io la seconda figlia” di Tiziana Schiavarelli e “La stirpe stravagante” di Dante Marmone.

Memoria di Sale

a cura dell’associazione culturale Radicanto

anfiteatro della Pace c/o la Mongolfiera Japigia

· 5 settembre ore 21.00: Radicanto in concerto

· 11 settembre ore 21.00: Uaragnaun in concerto

Nelle due date si terranno laboratori musicali e attività collaterali:

5 settembre

ore 19.00: workshop di percussioni a cura di Francesco De Palma, prenotazione obbligatoria a info@radicanto.it

ore 20.00: esposizione maschere e corsetti in cartapesta “La carta elegante” di Luigia Bressan

ore 20.15: presentazione del libro “Come gli dei” di Vito Antonio Loprieno

11 settembre

ore 19.00: workshop di canto a cura di Maria Giaquinto, prenotazione obbligatoria a info@radicanto.it

ore 20.15: presentazione del libro “L’ospite (in) atteso” di Edoardo Altomare

Case animate e castelli erranti

a cura dell’associazione Kuziba Teatro

Arena Kismet strada San Giorgio 22/f

· 12 settembre ore 21.00: “Vassilissa e la Babaracca” - spettacolo teatrale per famiglie

· 13 settembre ore 21.00: “Nel Castello di Barbablù” - spettacolo teatrale per famiglie

Info e prenotazioni 345 8742606

Jazzset XVII edizione

a cura dell’associazione Cafè 1799

Pratolagemma (Carbonara)

· 6 settembre ore 21.00 Vince Abbracciante, Fabio Accardi, Aldo Di Caterino, Giuseppe Bassi, Gaetano Partipilo per un concerto da non perdere

Info e prenotazioni 3922324523

Musica e risate sotto le stelle

a cura dell’associazione culturale Teste gloriose

Cala Fette - Torre a Mare

· 16 settembre ore 20.30: Spettacolo di varietà e comicità

Info e prenotazioni: pierluigi.patimo@gmail.com – whatsapp 3277763294

Villaggio del Lavoratore in musica

a cura dell associazione culturale Mezzotono

piazzetta Santa Famiglia c/o Villaggio del Lavoratore

11 settembre

· ore 20.30: Fabio Lepore & Salvatore Russo Gypsy Jazz Trio

· ore 21.30: Mezzotono

Info e prenotazioni claudiochiarantoni@fabiolepore.it

Creactivity day- la giornata della socialità creativa

a cura del Teatro osservatorio Aps

Parco Gargasole

2 settembre

· Mattina e pomeriggio: laboratorio di clownterapia, laboratorio di teatroterapia, laboratorio di espressione creativa per bambini, laboratorio di improvvisazione teatrale, interviste agli anziani

· ore 20.30: Spettacolo di improvvisazione teatrale a cura della compagnia ImprovAbili

Attività preparatorie e propedeutiche: nei tre giorni antecedenti l’evento: gli attori gireranno per le strade con mascherine/disinfettanti/guanti illustrandone l’utilizzo tramite performance e coreografie collettive

Info e prenotazioni: teatrosse@hotmail.com - 388 8011320

Parole e sassi

a cura dell’associazione culturale Officine Clandestine

Centro diurno I ragazzi di Don Bosco quartiere Libertà

· 15-16-17 settembre ore 17.00: racconti-laboratorio “Parole e Sassi”, la storia di Antigone per le nuove generazioni, rivolti ai 30 bambini e ragazzi

· dal 30 settembre ore 17.00: sulle tracce di Antigone - allestimento mostra fotografica che documenta gli incontri

Info e prenotazioni: officineclandestineass@gmail.com - Whatsapp: 3332118376

Musica nel quartiere Libertà

a cura dell’associazione culturale Collegium Musicum Bari

Parrocchia del Redentore

· 16 settembre ore 20.00: Antonio Stornaiolo legge “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi, musiche di Fiorenzo Carpi per lo sceneggiato televisivo di Luigi Comencini

Info e prenotazioni: associazionecollegiumbari@gmail.com

Visti mai visti, da rivedere 2020 - Masseria del cinema e delle arti

a cura di Mediterranea Film Scarl

Arena Airiciclotteri

· 3 settembre ore 19.30: Baciati dalla luce del tramonto. Musica da film live Duo : Massimo De Dominicis

· 4 settembre

ore 19.30: Blues rock swing per film

ore 22.00: “La via del blues” concerto fino ad esaurimento energie

· 5 settembre ore 19.30: Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli - Teatro, cinema, passioni condivise. A seguire “Tenebre” di Reza Benhadj film e audiovisivi

· 6 settembre ore 19.30: “Parole per il cinema a Bari e dintorni”

A seguire Grande soirée - Masseria del cinema e delle arti Tra gli ospiti attesi : Bruno Colella, Antonio Palumbo, Antonello De Leo, Lorenzo Sepalone, Nino Lepore, Nico Salatino, Dante Marmone e Tiziana Schaivarelli, Luca Michele Cirasola, Mimmo D’Ecclesis, Alessandro Contessa, Paolo De Vita

Info e prenotazioni: 3478755076

Apulia Tango Festival Bari

a cura di asd Apulia Tango

Anfiteatro della Pace c/o la Mongolfiera Japigia

· 8 settembre ore 18.00: laboratorio di ballo

· 9 settembre ore 21.00: “Buenos Aires in Bari”- Concerto/Spettacolo

Info e prenotazioni: www.apuliatango.com tel. 3396681668

Frammenti di Luce

a cura della fondazione Frammenti di luce

Anfiteatro della Pace c/o la Mongolfiera Japigia

· 18 settembre ore 21.00 Concerto meditazione per soli, coro, orchestra, voci recitanti e coreografie.

Attività collaterali:

ore 18.30: “La bellezza della Luce”- estemporanea di pittura contemporanea

ore 18.30: “L’ulivo, voce della Puglia”- esposizione di opere intarsiate su legno.

ore 18.30: “San Nicola e le sue policromie”- esposizione a cura di Cartem Studio.

· 27 settembre ore 20.00, giardino Frammenti di Luce, viale Einaudi 2/B incontro-presentazione del libro: “L’Eternità è ora. Luana: la vita, gli scritti, la voce”.

Info e prenotazioni: fondazioneframmentidiluce@gmail.com 3930124905

Facebook Fondazione Frammenti di Luce

Family & friends

a cura de l’Alternativa srl

arena Kismet - strada San Giorgio 22/f

Due giorni dedicati alla musica live e dj-set, agli amanti del vinile e alle famiglie con attività previste anche per i più piccoli.

· 19 settembre: apertura ore 18.00

· 20 settembre: apertura ore 10.00

Pagine In Scena

a cura del Gran teatrino Casa di Pulcinella

Granteatrino Arena della Vittoria

· 25 settembre ore 19.00 “La strega Teodora e il draghetto”

· 26 settembre ore 19.00 “Bruno lo zozzo e gli amici immaginari”

· 27 settembre ore 19.00 “Pulcinella”

Gli spettacoli saranno preceduti da laboratori artistici rivolti ai più piccoli, con inizio alle ore 17.00

Info e prenotazioni organizzazione@casadipulcinella.it e 0805344660