Arezzo Wave Puglia Finale Provinciale Bari 1 / 2 giugno @ Garage Sound Bari sul palco Cafè Bizarre Il Maestrale, Flowers for Boys, KytoLP, La Matta, Picasso Cerveza, Rastroni, Roberto Bellacicco, Roberto de Frenza,, Violent Scenes 887 band per un totale di 3230 musicisti, in palio la partecipazione al prossimo SudWave ad Arezzo, promozione e visibilità in Italia e all’estero e tanto altro ancora. Inoltre negli ultimi anni la formazione vincitrice è stata insignita di un premio di 10.000€ per il management di un tour italiano e internazionale Arezzo Wave resta ad oggi uno dei contest per band emergenti più importanti d’Italia, la sua crescita ed il ritorno alla normalità ha permesso a molte band di esibirsi su palchi prestigiosi, in Italia e all’estero. È stato sicuramente un anno speciale per Arezzo Wave, il ritorno in presenza e una partecipazione importante che ha visto crescere vorticosamente il numero degli iscritti al concorso per l’edizione 2022. Anche la Puglia è tra le regioni più produttive. Dopo la prima selezione in studio come di consueto si passa ora alla fase live e ogni provincia porterà sul palco le proprie band, da qui i finalisti regionali. Per la provincia di Bari sono dieci le band che si sfideranno il 1° e 2 giugno presso il Garage Sound, in scaletta: Cafè Bizarre Il Maestrale, Flowers for Boys, KytoLP, La Matta, Picasso Cerveza, Rastroni, Roberto Bellacicco, Roberto de Frenza,, Violent Scenes. Una giuria di esperti sotto la supervisione del responsabile regionale Carlo Chicco, avrà l’onere di giudicare gli artisti e tra i dieci sceglierne soltanto due: le band selezionate andranno direttamente in finale per giocarsi un posto sul palco nazionale e, perché no, anche internazionale. I live partiranno alle 21 presso il club Garage Sound via Amoruso 72 a Bari. Tutte le informazioni nell’evento facebook e sulla pagina di Arezzo Wave Puglia. Arezzo Wave in Puglia è rappresentata dall’Associazione Culturale Microsolco e la radio ufficiale del contest è RKO. Tutte le informazioni e gli speciali musicali si possono consultare sulla piattaforma www.rkonair.com Ass. Cult. Microsolco – RKO - redazione@rkonair.com – tel. 351 677 6164