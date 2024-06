A Bari un viaggio nella black music di Aretha Franklin

Prosegue la seconda edizione della rassegna all’aperto “Ar/Giro Di Accordi”, ideata e promossa dall’omonimo luogo di incontro e club raffinato Argiro52 a Bari di Daniele Apicella, con la consulenza di Dario Maretti (info: 331.401.39.02). Il talento vocale della pugliese Luciana Negroponte sarà protagonista, giovedì 27 alle 21.30, di un altro straordinario concerto dal titolo “La mia Aretha Franklin”. La cantante proporrà un viaggio nella black music di Aretha Franklin, passando dalle origini gospel al blues fino al jazz. Il tutto legato dal filo rosso dell’anima, che ha guidato gli artisti nella scelta dei brani come: “Try a little tenderness”, “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, “Respect”, “Today i sing the blues”, “Baby i love you, won't be long”.

La voce e le parole di Luciana Negroponte, artista carismatica ed emozionante dal timbro black, si fonderanno con i suoni di Vito Di Modugno, organista Hammond, pianista e bassista, eletto per tre anni di seguito tra i migliori dieci organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana “Downbeat”; con la chitarra Guido Di Leone, musicista dalla spiccata creatività, da tempo impegnato nella diffusione del jazz; con il ritmo di Mimmo Campanale, batterista dalle svariate esperienze musicali.

Con un’attività artistica ultraventennale, i tre musicisti hanno dato vita a Con Alma trio (titolo preso a prestito da un brano di Dizzy Gillespie), uno dei più longevi gruppi del jazz pugliese. Di Modugno, Di Leone e Campanale hanno prodotto con questa formazione due album: "Con Alma” nel 1999 e “Con Alma Trio meets Jerry Bergonzi” nel 2015. Numerose sono state le collaborazioni con altri artisti di spicco della scena italiana e non. Tra questi ritroviamo Jim Snidero, Max Ionata, Patrizia Conte, Fabrizio Bosso, Stefano D’Anna, Michele Carrabba.