Aria di autunno? Un corso per la raccolta funghi

L’Associazione Micologica “Terre del Grifo”, in collaborazione con il circolo UAAR di Bari, organizza il corso di formazione ed aggiornamento per il rilascio dell’attestato per la raccolta dei funghi.

Il corso si svolgerà nel comune di Bari, presso la sede UAAR in via Toma 20/A nei giorni 22, 23 e 24 settembre 2023 (venerdì, sabato e domenica) dalle 16,00 alle 20,00.

Al corso possono partecipare tutti i cittadini che abbiano compiuto il 14esimo anno di età. Numero partecipanti massimo per corso 40 persone.

Le iscrizioni potranno essere effettuate chiamando il n° 3406851299 (contatto: micologo dr. Rocco Lovino).



L’attestato rilasciato a fine corso sarà necessario per poter richiedere al comune di residenza il permesso quinquennale valido per la raccolta dei funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale pugliese.