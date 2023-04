Domenica 16 aprile 2023 alle ore 18.30, il Rotary Club padrino Rutigliano e Terre dell’Uva e l’Interact G.R.E.A.T, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier – Delegazione Bari e Palazzo Pesce , presentano “Arie Divin(e) ! Degustazioni enologiche sulle note della grande tradizione lirica e della musica cameristica”.



Il ticket devoluto al service rotariano “Sommelier Astemio” corso professionalizzante per i giovani operatori della “Locanda del Giullare Ristoarte” di Trani, dove regnano buona cucina, divertimento e inclusione sociale. Ai fornelli tutto il buono dell’inclusione perché a gestire il ristorante sono persone con disabilità e fragilità sociali. Un team di venti giovani ristoratori altamente qualificato che porta in tavola la cucina tradizionale pugliese con passione, entusiasmo, impegno e tanta voglia di cambiare il mondo.



Gli esperti A.I.S. della Delegazione di Bari, guidati dal Cav. Raffaele Massa e con il coordinamento della Sommelier Teresa Lastilla condurranno il pubblico in un percorso sensoriale tra i prodotti enologici di punta delle cantine Tormaresca, Torrevento, Terre Carsiche, Cardone, Terre San Vito e Barsento, sulle note di celebri arie e melodie “intorno al vino”.



Protagonista sarà la voce del mezzosoprano Margherita Rotondi, che dopo la specializzazione in Canto Barocco presso il Conservatorio di Ferrara, si è affermata presso il Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Olimpico di Vicenza, il Teatro Carlo Felice di Genova e a Cracovia, Ginevra e Tokyo, accompagnata al pianoforte dalle mani di Vincenzo Cicchelli, che da quasi venti anni si dedica all’ideazione di programmi a tema, impreziosendo ogni esecuzione con una personale guida all’ascolto.



Ticket: 20 euro (intero) – 15 euro (ridotto under 18) – (Evento fuori abbonamento)



(il ticket comprende degustazione vini, stuzzicheria, concerto, conferenza)