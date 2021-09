All'auditorium Vallisa di Bari danze dal mondo con l'ArmoniEnsemble Piano Trio

Danze musicali da tutto il mondo con l’ArmoniEnsemble Piano Trio, di scena sabato 11 settembre (ore 20.30), nell’auditorium Vallisa di Bari per la programmazione dell’Orchestra Bottega dell’Armonia, appuntamento sostenuto da Puglia Sounds attraverso il bando Puglia Live 2020/2021. Il trio, nato nel 2015 all’interno dell’associazione ArmoniE e composto da Palma di Gaetano (flauto), Giordano Muolo (clarinetto) e Danilo Panico (pianoforte), propone un repertorio di brani appartenenti dal repertorio classico, e non solo, dal tipico carattere danzante. Pertanto, tarantelle, valzer, tanghi, balli klezmer e pezzi di bossanova si alterneranno all’interno di un quadro musicale variopinto e multietnico con riferimenti anche a musiche che hanno segnato lo stile e la storia della metà del XX secolo.

Un concerto in linea con gli obiettivi dell’ArmoniEnsemble, che dalle musiche di Louis Moreau Gottschalk, il talentuoso pianista e compositore di New Orleans che per primo fuse tradizione classica europea e musiche popolari afroamericane, passerà alle imprescindibili Danze ungheresi di Johannes Brahms per poi toccare l’universo di Cezar Kjui, il compositore russo noto in Occidente come César Cui, del brasiliano Liduino Pitombeira, autore di molte colonne sonore, del compositore del Peer Gynt, il norvegese Edvard Grieg, e di uno dei grandi esponenti del realismo sovietico, l’armeno Aram Khachaturian, del quale si ascolterà la celebre Danza delle spade.

Info e prenotazioni 339.3971028. Biglietti 3 euro. Ingresso consentito solo con green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...