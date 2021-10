Arriva a Bari la "Compagnia del suolo", la campagna per il check-up della chimica nei terreni agricoli

Mercoledì 13 ottobre aperitivo con workshop sulla salute del suolo presso Buò - Rete utile Buono e Bio, via Goffredo Mameli 6, ore 18



Termina a Bari il ‘giro d’Italia’ alla ricerca della salute del suolo. Perché senza un suolo sano non ci sono cibi sani e acqua pulita. E invece i terreni sono un elemento trascurato sia dalla tutela di legge che dalle convenzioni internazionali. Nei campi, pesticidi, erbicidi e fungicidi lasciano tracce di sostanze chimiche di sintesi che minacciano la qualità dei raccolti, le acque di superficie e quelle sotterranee, la salute degli ecosistemi terrestri e acquatici.



Per parlare di salute dei suoli e di agricoltura sostenibile, il progetto Cambia la Terra (promosso da FederBio con Legambiente, Lipu, ISDE - Medici per l’ambiente, Slow Food e WWF) lancia la “La Compagnia del suolo”, una campagna di sensibilizzazione patrocinata dall’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - che attraversa l’Italia da nord a sud in nove tappe, a partire dal 28 luglio fino alla prima metà di ottobre 2021.



Nona tappa, Bari. Qui La Compagnia, composta da quattro persone (tre giovani esperti di comunicazione ambientale e un agronomo qualificato), si fermerà in un’azienda biologica e in una convenzionale, prelevando campioni di suolo che verranno poi esaminati da un laboratorio accreditato per verificare la presenza nei terreni di sostanze chimiche derivate dall’uso di insetticidi, diserbanti, fungicidi. I risultati delle analisi dei vari campioni di terreno saranno presentati e discussi in un evento finale che si terrà a Roma a fine novembre.



In coincidenza di questo prelievo, la Compagnia del Suolo organizza un aperitivo biologico con annesso workshop presso il ristorante Buò - Rete utile Buono e Bio - a cui parteciperanno Michele Gaudiano, presidente FederBioPugliaNatura; Luigi Tarricone, Crea (progetto Oltre.Bio); Domenico Ventrella, Crea (progetto SFOF); Ruggero Ronzulli, Presidente Legambiente Basilicata; Francesco Porcelli, DiSSPA-UNIBA Aldo Moro per WWF Italia; Nino Paparella, FederBioPugliaNatura.





Tema dell’incontro: “Contro la desertificazione dei suoli serve un'altra agricoltura”.





La partecipazione all'evento è vincolata a iscrizione preventiva da parte dei partecipanti a questo link e alla presentazione in loco del Green Pass personale in corso di validità.

