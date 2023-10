Arsenii Mun, vincitore del Premio Busoni 2023, protagonista del concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana di Bari

Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65. Prevendita su piattaforma TicketOne.it

Venerdì 3 novembre, ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari, si svolgerà l’ultima tappa del ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari dedicati alle quattro Sinfonie di Brahms con la partecipazione straordinaria del giovane pianista russo Arsenii Mun, vincitore assoluto del 64° Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” 2023. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65. Prevendita su piattaforma TicketOne.it).

Arsenii Mun, nato a San Pietroburgo nel 1999, si è aggiudicato anche il prestigioso Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria, caso piuttosto raro visto che questo riconoscimento non veniva concesso da quasi tre decenni. Inoltre, è stato votato online da una stragrande maggioranza di spettatori da tutto il mondo, aggiudicandosi il Premio del Pubblico.

Il giovane pianista ha già collezionato importanti riconoscimenti tra cui il titolo di Yamaha Artist nel 2019, il primo premio all’Horowitz Competition in Ucraina, all’Arthur Rubinstein in Memoriam Competition in Polonia e al St. Priest Competition in Francia, il secondo premio al Cliburn Junior Competition negli Stati Uniti e il premio Tabor per pianoforte al Verbier Festival.

Dopo l’esecuzione della Sinfonia n.4 in mi, op.98 di Johannes Brahms, con la direzione del maestro armeno Vahan Mardirossian, Arsenii Mun eseguirà il brano che lo ha portato sul gradino più alto del podio del Premio Busoni e che ha incantato la giuria e il pubblico: la Rapsodia su un tema di Paganini op. 43 di Rachmaninov.