'Art Nouveau Week', il programma della settimana liberty dall’8 al 14 luglio a Bari e in Puglia

Dall’8 al 14 luglio in tutta Europa torna Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue molteplici espressioni.

La manifestazione coincide con la settimana dell’anniversario di nascita di Giuseppe Sommaruga (nato a Milano l’11 luglio 1867), tra i protagonisti del Liberty italiano, e Gustav Klimt (nato a Vienna il 14 luglio 1862), insuperabile artista della Secessione viennese, e guarda con attenzione ad autori e artisti che aderirono all’Art Nouveau, tra i quali Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, William Henry Bradley, Siegmund von Suchodolski, Michele Tripisciano, Fernand Allard l’Olivier e Charles Cottet.

La Puglia partecipa alla quinta edizione della manifestazione, promossa e organizzata dall’associazione Italia Liberty con il patrocinio di Ministero della Cultura, Enit e altri enti, su idea e cura di Andrea Speziali, insieme a un comitato scientifico e d’onore composto tra gli altri da Vittorio Sgarbi, i presidenti di Regione Michele Emiliano, Stefano Bonaccini, Luca Zaia e Giovanni Toti, con il coinvolgimento di duecentotrenta città europee e con un programma di oltre trecento attività.

Il programma dell’iniziativa, giunta quest’anno alla quinta edizione, è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città dalla storica dell’arte e guida turistica Maria Elena Toto, referente dell’associazione Italia Liberty per la Puglia e dal curatore Andrea Speziali (in collegamento) alla presenza dell’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci e dalla docente di Uniba Mimma Pasculli Ferrara.

Dall’8 al 14 luglio diverse saranno le esperienze che impreziosiranno alcune destinazioni turistico-culturali del nostro territorio con un ricco programma di visite guidate e percorsi culturali in palazzi, dimore e ville, pubbliche e private, non sempre accessibili, organizzate da Maria Elena Toto grazie alla collaborazione di diversi enti (pubblici e privati: Regione Puglia, Uniba, Acquedotto pugliese, ASCOM Bari Confcommercio, società cooperativa Next work, Bari inedita, Ars Toto srl, Sos Città, Sos formazione, RoadioSound).

La settimana Liberty pugliese partirà da Bari, che vanta diverse testimonianze di opere pittoriche di grandi e celebri artisti che con le loro abilità, colori e forme di un tempo, continuano a incantare ancora cittadini e turisti.

Il programma prevede visite guidate sabato 8 e domenica 9 luglio presso il palazzo monumentale dell’Acquedotto Pugliese, ricco di dettagli sorprendenti di architettura e pittura dell’artista poliedrico Duilio Cambellotti.

Sempre a Bari, la mattina di mercoledì 12 luglio, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro organizzerà visite guidate presso l’aula magna del Palazzo Ateneo, affrescata dal ciclo pittorico di Guido e Mario Prayer, grazie alla collaborazione della professoressa Mimma Pasculli Ferrara.

Il calendario di attività proseguirà con percorsi culturali a cura dalle guide turistiche abilitate dalla Regione Puglia, nelle province Bari-Bat, nei giorni 8, 13 e 14 luglio a Trani Rutigliano, Sammichele e con accesso a monumenti, ville, palazzi, e edifici storici e mostre.

Sono previste visite guidate anche nel Salento: l’8, il 9 e il 14 luglio mattina a Nardò e il 14 luglio a Santa Maria di Leuca per ammirare i colori del paesaggio ma anche i decori delle architetture delle ville del ‘900.

Art Nouveau Week è nata con l’obiettivo di stimolare idee, coinvolgere le comunità e creare relazioni culturali a livello europeo per valorizzare un vasto patrimonio artistico, base utile per costruire oggi una rete di cooperazione culturale fra le città accomunate dall’Art Nouveau, offrendo nuove possibilità di fruizione e conoscenza alle nuove generazioni.

Tutte le visite guidate saranno accessibili previa prenotazione: per ulteriori informazioni visitare il sito www.italialiberty.it/ artnouveauweek o scrivere a info@italialiberty.it o chiamare il numero 347 5518150.

ART NOUVEAU WEEK

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI NELLA CITTÀ DI BARI

· Sabato 8 luglio - domenica 9 luglio

Alla scoperta del Palazzo Acquedotto Pugliese

Punto di ritrovo: Palazzo Acquedotto pugliese, via Salvatore Cognetti 36

Orario: 1° turno ore 10.00, 2° turno ore 11.00

Presentarsi al luogo indicato 15 minuti prima dell’inizio della visita prenotata

Partecipanti: max 20 per ogni turno

Durata: max 1 ora

Ingresso: gratuito

Prenotazione: obbligatoria al link https://www.discoveryapulia. com/?re-product-id=217479 oppure via mail a mariaelenatoto@italialiberty. it e/o sms whatsapp 347 5518150 comunicando nome, cognome dell’utente e orario del turno della visita guidata.

Il percorso attraverserà il cortile e i due piani del Palazzo dell’Acquedotto Pugliese costruito nel 1925 che in ogni elemento architettonico, pittorico, scultoreo e artistico evidenzia nelle plasticità del legno, marmo, ferro, vetro, e bronzo, la natura dell’acqua e del suo valore per la vita. Il palazzo è stato decorato dall’artista romano Duilio Cambellotti che ha dipinto varie stanze, sovrinteso alla scelta e realizzazione degli arredi avvalendosi della collaborazione di importanti aziende.

· Mercoledì 12 luglio

Visita guidata al Ciclo dei dipinti murali Mario e Guido Prayer nell’Aula Magna del Palazzo Ateneo di Bari

Punto di ritrovo: ingresso via Crisanzio n 1

Durata: max 2 ore

Orario: 9.30

Ingresso: gratuito

Partecipanti: max 20

Prenotazione: obbligatoria a mariaelenatoto@italialiberty. it e/o sms whatsapp 347 5518150

Visita guidata al ciclo dei dipinti murali di Mario e Guido Prayer presenti nell'Aula Magna del Palazzo Ateneo di Bari a cura della prof.ssa Mimma Pasculli Ferrara, storica dell’arte dell’moderna, del prof. Augusto Garruccio e della dott.ssa Irene Malcangi.

La visita si svolgerà sottolineando la presenza di cicli programmati di soggetti secondo la più recente interpretazione iconografica. Nell’aula magna riccamente decorata, infatti, si distinguono nell'abside i personaggi della Scienza e della Sapienza (Leonardo, Morgagni, Galilei, Dante, Vico, Tommaso d'Aquino), si succedono nella volta le allegorie delle città (Bari, Foggia, Taranto, Brindisi, Trani, Andria, Barletta, Altamura, Lucera), le allegorie delle discipline (Filosofia, Letteratura, Geografia, Matematica, Medicina, Agricoltura), due episodi mitologici (Edipo e la Sfinge, Ulisse e Polifemo), nonché nelle lunette vari episodi mitologici.