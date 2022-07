'Art Nouveau Week', percorsi culturali e visite guidate negli edifici e palazzi storici del territorio di Bari e provincia

Dall’8 al 14 luglio 2022 a Bari e in provincia, vivremo insieme, la bellezza del Liberty all’interno della 4^ edizione dell’Art Nouveau week: la manifestazione internazionale annuale dedicata alla corrente culturale e artistica dell’Art Nouveau nelle sue molteplici espressioni.

Il festival dell’Art Nouveau Week, è organizzata dall’Associazione Italia Liberty, ente di promozione sociale, in collaborazione con Ars Toto S.r.l. e altre associazioni e istituzioni. Il curatore dell’evento è Andrea Speziali che per la ricorrenza, ha selezionato uno tra i protagonisti del Liberty italiano, quale Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione viennese ma vi propone anche altre numerose occasioni celebrative e di rilettura di personalità artistiche quali Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, William Henry Bradley, Siegmund von Suchodolski, Fernand Allard l’Olivier e Charles Cottet.

La quarta edizione di Art Nouveau Week è anche l’occasione celebrativa del dies natalis di un’altra notevole figura dell’arte del Novecento: SILVIO GAMBINI (1877 – 1948). A Busto Arsizio in provincia di Varese si possono ammirare prestigiose ville da lui progettate in stile Liberty. Il festival ha anche il contrassegno delle novità social: la pagina Instagram e Facebook @artnouveauweek pubblicherà e condividerà tutta l’esperienza di chi partecipa alla kermesse e permetterà di vivere anche a distanza una esperienza piena di Bellezza e novità.

Anche Bari parteciperà a questa iniziativa, con un ricco programma dal 8 al 14 luglio 2022 dal titolo “Le bellezze svelate e ritrovate del Liberty a Bari e Provincia” organizzato dalla Dott.ssa Maria Elena Toto referente per la Puglia dell‘Associazione Italia Liberty e guida turistica abilitata della Regione Puglia, in collaborazione con Acquedotto Pugliese, Barinedita, Società Nextwork Soc. coop a.r.l., Ars Toto S.r.l., studioIDEAM, Ingrasell e con il patrocinio di: Cat Confcommercio Bari – Bat, Confcommercio Bari - Bat, Associazione AETB Extralberghiero Terra di Bari, ConfimpresaItalia , Società Italiana per la Protezione dei Beni culturali, Associazione culturale I custodi della bellezza, Sos Città, Sos Formazione Ets, Radio Sound Bari, Archeoclub d’Italia - Rutigliano, Rutigliano on- line.

Saranno svolti percorsi culturali e visite guidate, presso diversi edifici e palazzi storici del territorio di Bari e provincia, come Rutigliano, proponendo a una vasta utenza, stimolanti chiavi di lettura, percezioni, ed emozioni.

Si realizzerà venerdì 8 luglio alle ore 18.30 una Visita guidata esclusiva con apertura straordinaria del Palazzo Atti nel quartiere murattiano tra i palazzi del Liberty.

Tra le vie del quartiere murattiano, con lo sguardo rivolto verso l’alto, scopriremo lungo un percorso storico e artistico, diversi prospetti di palazzi del ‘900, (Palazzo De Giglio, Palazzo Gomez, Palazzo Scattarelli, Teatro Petruzzelli, Palazzo Mincuzzi) con ricchi decori scultorei che richiamano lo stile del Liberty. Si visiterà in esclusiva l'interno del Palazzo Atti, appena restaurato, suggestiva e prestigiosa dimora del 1916. Una visita speciale per illustrare e narrare la storia della famiglia Atti grazie alla testimonianza della Dott.ssa Anna Barbara Cisternino (restauratore presso il MIC) e per conoscere la bellezza dell’architettura con l’esposizione del progetto di restauro realizzato dallo studioIDEAM con l'Architetto Francesco Marzulli, che ha riportato il palazzo alla bellezza originaria.

Verranno svolte sabato 9 e domenica 10 luglio dalle ore 11.00 alle ore 12.00, visite guidate presso il prestigioso Palazzo dell’Acquedotto Pugliese (1925- 1927), definito come Cattedrale dell’acqua. In questo percorso ammireremo ogni elemento architettonico, pittorico, scultoreo e artistico del palazzo che evidenzia nelle plasticità del legno, marmo, ferro, vetro, e bronzo, la natura dell’acqua e del suo valore per la vita. Grande attenzione sarà rivolta alle decorazioni pittoriche delle sale interne dipinte dal rinomato artista Romano Duilio Cambellotti.

Martedì 12 luglio alle ore 19.00 Apertura straordinaria del Palazzo Borraci detto “Palazzo delle Sfingi”, evento organizzato dalla Redazione Barinedita, un palazzo poco conosciuto situato nelle vicinanze del ponte di Corso Cavour. Un tour esclusivo per scoprire alcuni tesori nascosti tra segni e colori del Liberty.

Gli appuntamenti del Festival continuano con iniziative presso la località di Rutigliano, la città d’arte, dei fischietti in terracotta, e uva da tavola, con un vasto patrimonio storico artistico circoscritto dai monumenti, palazzi e ville liberty. Sabato 9 luglio alle ore 17.00 visita guidata “Passeggiata a Rutigliano tra ville, edifici e monumenti liberty”. Si percorreranno diverse tappe: dalle cappelle gentilizie del cimitero di Rutigliano realizzate a cavallo tra ‘800 e ‘900, alle ville liberty Pesce-Papalepore, Redavid e Suglia, e fino a prestigiosi palazzi quali il Palazzo Settanni, con la storia delle figure delle quattro signorine Settanni, dette “le quattro stagioni”, il Palazzo Colamussi con il suo balcone affrescato, etc.. A termine del tour, gli utenti saranno accompagnati nella bottega dei fischietti in terracotta e in un Altelier d’Artista. Per allietare la serata sarà possibile assistere al concerto musicale dal titolo “Mani” organizzato da Aurelia Leone in piazzetta 4 fontane.

Queste iniziative sono orientate alla scoperta di un panorama artistico inaspettato e sono rivolte a chiunque voglia realizzare un viaggio tra il fascino e i decori dell’Art Nouveau in Bari e provincia. Vogliamo ritornare, dopo il periodo della pandemia, a fare esperienza delle forme, dei colori e dei decori del Liberty, riscoprendo e rivivendo il valore della bellezza svelata e ritrovata, acquisendo così una nuova identità di appartenenza al proprio habitat.

Questa 4^ edizione dell’Art Nouveau week, ha come obiettivo la fruizione del patrimonio artistico che grazie al Festival ritorna alla luce. Esso ritorna a donare emozioni, a essere valorizzato come elemento portante della formazione culturale e spirituale delle giovani generazioni, e infine torna a far sognare e a portare la bellezza.

Programma:

LE BELLEZZE SVELATE E RITROVATE DEL LIBERTY A BARI E PROVINCIA CON VISITE GUIDATE

SETTIMANA INTERNAZIONALE E NAZIONALE

DAL 8 AL 14 LUGLIO 2022

A BARI E PROVINCIA

Venerdì 8 luglio 2022 Bari

Visita guidata nel quartiere Murattiano tra i palazzi liberty con apertura straordinaria del Palazzo Atti

Tra le vie del quartiere murattiano, con lo sguardo rivolto verso l’alto, scopriremo attraverso un percorso storico e artistico, diversi prospetti di palazzi del ‘900, (Palazzo De Giglio, Palazzo Gomez, Palazzo Scattarelli, Teatro Petruzzelli, Palazzo Mincuzzi) con ricchi decori scultorei che richiamano lo stile del Liberty.

Si visiterà in esclusiva l'interno del Palazzo Atti, appena restaurato, suggestiva e prestigiosa dimora del 1916. Una visita speciale per illustrare e narrare la storia della famiglia Atti grazie alla testimonianza della Dott.ssa Anna Barbara Cisternino (restauratore presso il MIC) e per conoscere la bellezza dell’architettura con l’esposizione del progetto di restauro realizzato dallo studioIDEAM con l'Architetto Francesco Marzulli, che ha riportato il palazzo alla bellezza originaria.

Luogo di incontro: Corso Cavour n. 24

Orario: dalle ore 18. 30 alle ore 20.30

Ingresso: contributo di partecipazione 8,00 € a persona, coppia 15,00 € minori ingresso gratuito

Prenotazione: obbligatoria inviando mail a mariaelenatoto@italialiberty.it

Whas app 3475518150

Partecipanti: max 20

Durata: max 2 ore

Guida turistica: Maria Elena Toto

Relatori: Arch. Francesco Marzulli

Dott.ssa Anna Barbara Cisternino

Sabato 9 luglio e Domenica 10 luglio 2022:

Visite guidate alla scoperta del Palazzo Acquedotto Pugliese – Via Salvatore Cognetti n. 36 - Bari

Orario: dalle 11.00 alle 12.00

Visite guidate, previa prenotazione sul sito Visita al Palazzo dell’Acquedotto a Bari – Wow Puglia e contatto whas app 3475518150 in due giornate sabato 9 luglio e domenica 10 luglio dalle ore 11. 00 alle ore 12.00 presso il prestigio Palazzo dell’Acquedotto Pugliese

Visiteremo il cortile e i due piani del Palazzo dell’Acquedotto Pugliese costruito nel 1925.

In questo percorso ammireremo ogni elemento architettonico, pittorico, scultoreo e artistico del palazzo che evidenzia nelle plasticità del legno, marmo, ferro, vetro, e bronzo, la natura dell’acqua e del suo valore per la vita. Il palazzo è stato decorato dall’artista romano Duilio Cambellotti che ha dipinto varie stanze, sovrinteso alla scelta e realizzazione degli arredi avvalendosi della collaborazione di importanti aziende.

Luogo: Palazzo Acquedotto pugliese Via Salvatore Cognetti n. 36 - Bari

Orario: dalle ore 11.00 alle 12.00 di sabato 09/07 e domenica 10/07/2022

Presentarsi al luogo indicato 15 minuti prima dell’inizio della visita prenotata

Ingresso: gratuito

Prenotazione: obbligatoria

sul sito Visita al Palazzo dell’Acquedotto a Bari – Wow Puglia

via mail mariaelenatoto@italialiberty.it

e/o sms whatsapp 3475518150

comunicando nome, cognome dell’utente e orario del turno della visita guidata.

Partecipanti: max 20 per ogni turno

Durata: max 1 ora

9 luglio sabato: Passeggiata a Rutigliano tra ville, edifici e monumenti liberty

La visita prevista il sabato 9 luglio alle ore 17.00, inizia al cimitero di Rutigliano nel settore delle cappelle gentilizie realizzate a cavallo tra ‘800 e ‘900. Il percorso proseguirà in Via San Francesco d’Assisi per ammirare le facciate di Ville liberty: Pesce-Papalepore, Redavid e Suglia, e in via Trieste e in piazza Mazzone osserveremo gli elementi decorativi floreali di alcuni edifici.

Particolare attenzione sarà dedicata alla figura delle quattro signorine Settanni, dette “le quattro stagioni”, che caratterizzano la storia del Palazzo omonimo che sarà oggetto di visita.

Durante il tragitto, ci fermeremo davanti aI Palazzo Colamussi con il suo caratteristico balcone affrescato.

Procederemo in Via Nazario Sauro con il Palazzetto Cannone - Deviti.

Concluderemo il percorso con la visita ad una bottega dei fischietti e ad un Altelier d’artista con il concerto dal titolo “Mani” organizzato da Aurelia Leone in piazzetta 4 fontane.

Luogo di incontro: Via Cellamare presso Parcheggio Cimitero di Rutigliano

Orario: 17:00

Durata: max 3 ore

Ingresso: Contributo di partecipazione 8,00 €, coppia 15,00 €, minori ingresso gratuito

Prenotazione: obbligatoria inviando mail a mariaelenatoto@italialiberty.it

Whas app 3495430921

Partecipanti: max 30

Guida turistica: Maria Antonietta Catamo

Martedì 12 luglio 2022 dalle ore 19.00 alle ore 20.15

Visita al “Palazzo delle Sfingi” e al mondo nascosto sotto il ponte Cavour

Sorprendenti palazzi, romantici cavalcavia, antiche targhe, scuole e alberghi storici: è il mondo che si svela passeggiando sotto il ponte di corso Cavour, nell'ultimo tratto che precede la ferrovia. Un angolo di Bari dove è anche possibile ammirare un magnifico edificio che custodisce una profusione di rimandi al mondo esoterico e massonico: il leggendario Palazzo Borracci, detto "Delle Sfingi" che andremo a visitare con i giornalisti di Barinedita e gli esperti dell'Ars Toto S.r.l. e di Italia Liberty, questa sorprendente "città nella città", nell'ambito della manifestazione Art Nouveau Week.

Luogo: Via Carulli n. 5

Orario: alle 18.45

Ingresso: contributo di partecipazione 8,00 € a persona, coppia 15,00 € minori ingresso gratuito

Prenotazione: obbligatoria inviando mail a mariaelenatoto@italialiberty.it

Whas app 3475518150

Partecipanti: max 20

Durata: max 1 ora e mezza

Si ricorda che per tutte le visite guidate è obbligatoria la prenotazione. I visitatori sono invitati a rispettare le norme sanitarie anticovid 19 vigenti. Munirsi di mascherina nel rispetto delle normative anticovid 19.

La Settimana dell’Art Nouveau è organizzata in sinergia con la community Facebook “Art Nouveau around the world"”; un club formato da oltre 275.000 appassionati dello stile e finalizzato al censimento, divulgazione e scambio di opinioni sulle varie correnti artistiche quali Jugendstil, Modernismo, Liberty e Secessioni.

Per qualsiasi informazione: www.italialiberty.it/artnouveauweek