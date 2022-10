Arte e letteratura: a Bari “autori & artisti”

Venerdì 28 ottobre a partire dalle 19.00 Banca Generali Private apre le porte della sua sede barese di via Calefati n. 50 al primo appuntamento della rassegna “Autori & Artisti”, promossa e curata dal private banker di Banca Generali, Francesco Notaro, con la presentazione del libro AmoreAmaro (Secop Edizioni) di Piero Meli e la performance artistica della pittrice Bice Perrini.



Si tratta di una rassegna composta da quattro appuntamenti in cui verrà celebrato il connubio tra arte e letteratura.



Nei prossimi incontri: Giacomo Balzano (Autore), Antonio Gerolmini (Autore), Benedetta Gelormini (Autrice), Vito Gurrado (Artista), Mariangela Agliata (Artista), Cristina Fornarelli (Artista).



In questo primo appuntamento sarà Cinzia Cognetti a dialogare con lo scrittore Piero Meli e a raccontarci il suo libro, “AmoreAmaro” antologia di racconti struggenti e contemporanei, mentre la pittrice Bice Perrini comporrà un’opera artistica lasciandosi ispirare e trasportare dal flusso delle parole.



Arte e letteratura, parole e colori sono gli ingredienti perfetti per la riuscita dell’ evento culturale, con ingresso libero, che allieterà i partecipanti.



Il ricavato della serata verrà devoluto all‘ Associazione di volontariato “I briganti di Michele Magone” che si occupa di assistenza ai detenuti minorili all’interno delle Amministrazioni Penitenziarie, quali la Casa di Reclusione di Turi, Casa Circondariale di Bari e Istituto Penale Minorile “Nicola Fornelli” di Bari.



L’appuntamento è per venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 19.00.



Cosa è Home of Art



Home of Art è un luogo dove la Bellezza, l’Amore e il Talento si fondono per mostrare, attraverso le più diverse Forme, la forza dell’Arte. Un luogo dove la consulenza finanziaria e la fantasia si trova a “tu per tu” per trasmettersi energia e armonia e crescere insieme. Uno Studio d’Arte e una Banca Privata che, a dispetto di ogni retorica, si fondono per un chiaro messaggio: l’arte è ricchezza dell’anima e del corpo e, come ogni bene, ha necessità di attenzione.



I protagonisti dell’evento



Piero Meli: appassionato di fotografia e scrittura, nasce a Bari nel 1980, consegue la maturità classica e si laurea in economia. Perito assicurativo di giorno, fotografo e scrittore di notte. Parole ed immagini sono i mezzi che utilizza per trasmettere emozioni. Ha partecipato nella veste di autore a diverse antologie. Collabora stabilmente con i magazine “Amazing Puglia” e “Amazing Bari”. A maggio del 2022 è uscito il suo primo libro: “AmoreAmaro: racconti tratti da storie (quasi) vere” edito da Secop Edizioni. Comune denominatore a tutte le sue molteplici attività è l’amore per la sua terra, protagonista mai troppo silenziosa delle storie che scrive. Riveste, inoltre il ruolo di consigliere nell’Associazione #WeAreInBari.



Bice Perrini: artista italiana vive e lavora in un atelier a Bari Japigia di fronte al mare. Attiva da oltre 25 anni nel campo delle Arti è innamorata della Sua città. La sua arte e le sue sperimentazioni attraversano tutte le tematiche, fino ad arrivare ad un linguaggio tra performance e pittura astratta, caratterizzato da forti cromie, contrasti e dall’uso del colore puro.



Cinzia Cognetti: promuove arte, cultura e libri sui suoi canali social. Docente di scrittura creativa è stata tra i vincitori del concorso di micro-letteratura “128 battute” indetto dalla Feltrinelli. Autrice del libro Scatole Nere (Les Flaneurs Edizioni) ha partecipato a diverse antologie di racconti (Giulio Perrore, Besa, Laterza). Nel 2021 è stata direttrice artistica del festival letterario di Lucera “Stelletterarie”.