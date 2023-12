Arte e mixology al vernissage di 4x4 Turbo

Domenica 17 dicembre alle ore 19.30 si terrà l’inaugurazione della mostra 4x4 Turbo presso il BP Lab, in via Ottavio Serena n.35. I quattro artisti protagonisti, Michele Santella, Nico Skolp, Respo Sativa e Joh/Los, si sono confrontati con l’uso esclusivo del bianco e nero come come dialogo con l’idea astratta di dualità, degli estremi, sul concetto di yin e yang. Qui il gesto artistico si trasforma in metafora dell'evoluzione e dell'adattamento umano. Rappresenta la capacità di diventare forti e flessibili, consapevoli e lucidi nel turbinio alienante di input ambientali e digitali. 4x4 Turbo denuncia con sottile sarcasmo l'accelerazione insensata che ha caratterizzato il primo ventennio del XXI secolo. Un'accelerazione che, con la perenne sensazione di velocità e scarto, ha portato a produrre e consumare all'interno di un circolo ottuso e infinito. Come per tutti i progetti espositivi ospitati all’interno degli spazi di BP Lab, la mostra 4x4 Turbo ha ispirato e dato vita a una nuova drink list composta da cocktail che rivisitano, nella tecnica e nei contenuti, le scelte e le modalità con cui sono state composte le opere in mostra.



4x4 Turbo sarà visitabile ogni giorno dal 17 dicembre 2023 al 30 aprile 2024 presso BP Lab dal giovedi e venerdi dalle 18:00 alle 01:00 e il sabato e la domenica dalle 09:00 alle 01:00.



La mostra è stata realizzata da Wallness Club, un collettivo composto da writer, artisti urbani, designer, grafici, imprenditori e artigiani. Nato a Bari nel 2018, ha l’obiettivo di promuovere la cultura urbana contemporanea in termini di inclusione sociale, creando così un valore circolare attraverso l’attivazione di attività didattiche e ricreative connesse all’urban cultures, insieme a mostre ed eventi artistici multidisciplinari. Questa esposizione rappresenta il momento conclusivo del progetto FOURT- solo 4 opere, che ha visto la creazione di sei mostre nel corso dell’anno.



Michele Santella è visual designer e art director, ha studiato design, graphic design, type design e orbitato in diversi studi e agenzie italiane. Adesso vive a Bari, dove unisce la progettazione di identità visive al disegno manuale valorizzando la parte tipografica. Caratterizza i suoi lavori con tratti spontanei e texture rubate ai processi artigianali di stampa. Cura progetti editoriali, musicali, web, allestimenti, fa l'illustratore e stampa in serigrafia e risograph.



Nico Skolp è nato a Bari, dove vive e lavora dal 2006 come designer per lo studio e agenzia di comunicazione visiva FF3300 s.r.l. di cui è co-fondatore. Si occupa di arte urbana e graffiti dal 1997. Ha dipinto opere murali in Italia e in molte città europee, specializzandosi negli ultimi anni nella produzione di opere su pavimentazione nell’ambito dell’urbanistica tattica, dove la funzione estetica dell’opera è connessa ad aspetti interattivi e immersivi. I suoi murali coniugano forme e colori attraverso elaborazioni informali in un continuo dialogo con il contesto urbano. Il processo compositivo delle sue forme segue un sistema di regole matematiche, tramite le quali è possibile generare infinite combinazioni.



Respo Sativa è un artista indipendente che sperimenta la sua arte nel mondo della graffiti art dal 1997. Co-Founder nel 2013 della crew internazionale di writers "Sorry Guys" e nel 2018 del collettivo "Wallness Club", con cui è impegnato a valorizzare l’identità culturale e artistica presente nel territorio con la diffusione e la promozione dell'arte visiva, portando l'attitudine di quella muraria e della cultura dei graffiti nei diversi contesti. Produce visual video per progetti culturali e musicali, come "Afrocosmico", per il quale ha collaborato anche come VJ. La passione per la combinazione di elementi e stimoli diversi contamina anche la sua vita privata, in cui è Educatore cinofilo cognitivo-comportamentale con la Scuola Think Dog e papà di Hildita.





Biagio Lieti è artista visivo e operatore culturale e sociale, insieme all’architetto-artista Umberto Kühtz ha classificato e ideato l'archivio delle sue opere, dando vita a umbertokuhtzproject.it, progetto che intende occuparsi di arte contemporanea, architettura e temi connessi all'abitare e al vivere le città. È inoltre founder di Fractal Studio, laboratorio di ricerca nell’ambito del design delle superfici. Ha ideato e dirige presso l'Istituto Penitenziario Minorile di Bari il laboratorio Disegnare un Murale: Linguaggi Artistici Costruttivi