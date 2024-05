Arte in campo - l'anima verde della musica

Per gli amanti della musica e della natura una serata di notte sotto le stelle all’Orto Sociale Campagneros, il 2 giugno 2024 alle ore 18:30.



Due eccellenze del Conservatorio di Bari, Emilio Ventura e Francesco Pellegrini, si esibiranno in un concerto di chitarra classica. Questi virtuosi vi incanteranno con la loro maestria, eseguendo pezzi per un viaggio musicale attraverso diverse epoche e stili.



Godetevi la musica circondati dalla bellezza dell’orto sociale.



L’ingresso è a contributo libero e aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata diversa, all’insegna della buona musica e della compagnia.



Non dimenticate di segnare la data sul calendario e di condividere l’invito con amici e familiari.



Prenotazione obbligatoria: associazioneffettoterra@gmail.com