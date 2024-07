Arte in campo - l'anima verde della musica

Domenica 14 luglio alle ore 21:00 l’orchestra musicale OZ Opera Zero, incanterà il pubblico sotto le stelle, immerso nella suggestiva atmosfera dell’Orto Sociale Campagneros.

Un appuntamento speciale in cui si potranno connettere le vibrazioni dei suoni degli strumenti musicali con le piante, gli alberi, le persone.



Direttrice d’orchestra: Grazia Bonasia

Solista Gaetano Fanelli



Nel programma:

• A. Mozart: Concerto in LA maggiore K414 per pianoforte e orchestra, con il talentuoso pianista solista Gaetano Fanelli.

• Musiche da film: Arrangiamento speciale a cura di Grazia Bonasia.



Unisciti a noi per una serata indimenticabile, circondati dalla suggestiva atmosfera serale dell’Orto Sociale Campagneros

in via Raffaele Bovio 16/18 Bari

Prenotazione obbligatoria: associazioneffettoterra@gmail.com



Contributo libero per raccolta fondi