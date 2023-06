Laboratorio "Arte in tutti i sensi"

Sabato 1 e 15 luglio 2023 dalle 17:00 alle 19:00, Il Giardino di Gloria OdV invita la cittadinanza a scoprire la mostra dei quadri appartenenti alla Regina Margherita, custodita nelle meravigliose sale del Castello Svevo di Trani, tra storia, curiosità e sperimentazione sensoriale.

Due appuntamenti all’insegna dell’arte, dell’inclusione e della sensorialità, un tour delle sale del Castello con protagonisti la mostra di quadri e i nostri meravigliosi 5 sensi: tatto, gusto, olfatto, udito e vista per interpretare e leggere l’arte e sperimentarne i possibili processi creativi.

Il Castello di Trani diventa palcoscenico delle attività di inclusione di persone con disabilità.

Un progetto che richiama alla bellezza e alla condivisione, dove sarà possibile imparare che la diversità non è altro che la specialità di ciascuno di noi e l’arte, come tutte le forme espressive, non può che alimentare e nutrire questa specialità.

Il progetto “Arte in tutti i sensi” è realizzato nell’ambito del Trani autism Friendly, un sistema integrato territoriale per promuovere l’inserimento sociale e l’autonomia.

Il giardino di Gloria OdV persegue l’obiettivo dell’inclusione attraverso la socializzazione, quella che crea il senso di appartenenza, che allontana dalla solitudine e stimola la solidarietà e il mutuo aiuto.