Arte, musica e scienza: al via il Festival 'Pensieri Correnti'

È conto alla rovescia per l’avvio della terza edizione di PensieriCorrenti Festival organizzato dall’associazione Itriae Culturae con il fine di stimolare, tra i partecipanti, riflessioni attraverso il dialogo, la divulgazione scientifica, l’arte e la musica.

Il 23 agosto, in via Collodi a Fasano alle 20.30, sul palco di divulgazione del festival saliranno Angelo Iaia ed Eleonora Loiodice ricercatrice del Centro di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” dell’Università di Bari. Il loro intervento sarà incentrato su: “Gli spiriti domestici: tra immagini e immaginario”. Un racconto fotografico e un approfondimento orale sulla figura del “Laùro” e le credenze popolari che lo vedono protagonista. Si ritiene il Laùro uno spiritello domestico e dispettoso che di notte si aggira nelle case posandosi sullo stomaco delle persone dormienti togliendo loro il respiro. Ma se la casa prescelta ospita anche un cavallo, lo spiritello lega in trecce la criniera o la coda dell’animale. Proprio da questa credenza nasce Eterno notturno (2020) di Angelo Iaia, che mostrerà un excursus dall’Incubo di Fussli fino ad arrivare ad artisti contemporanei che hanno trattato le credenze popolari con le arti visive. Il dialogo tra Angelo Iaia ed Eleonora Loiodice proverà a dare voce e a svelare l’immagine di questo folletto incappucciato che nasconde la sua identità e sconvolge gli animi come una vera star.

A seguire, il 23 agosto, sono previsti i dj set di C€ntomila e SUPERBUUT dei Pinguini tattici Nucleari.

Ma PensieriCorrenti è anche un festival di promozione dell’arte contemporanea. A Fasano si potranno ammirare opere e progetti di: Ada Marino, Angelo Iaia, Bruno Cerasi, Giuseppe Palmisano, (tutti e quattro al Museo della Casa alla fasanese), CAOS (Piazza Mercato Vecchio), il documentario “Inshallah” e il progetto “Enshroud” di Medina Dugger (Chiostro dei Minori Osservanti).

Tra gli altri protagonisti del festival, sono attesi: Giacomo Fronzi, Bruno Cerasi, Umberto Galimberti, la Premiata Forneria Marconi, i 99 Posse, Frankie Hi-Nrg Mc, numerosi artisti pugliesi con musica dal vivo e dj set. Eventi per tutti e gratuiti.

L’edizione 2023 di PensieriCorrenti ha avuto un’anteprima festosa da Mareducato, la notte di san Lorenzo, con la musica del collettivo Ciao! Discoteca italiana a Savelletri e che ne propone un’altra dedicata all’arte il 22 agosto con l’inaugurazione di “Ianua”, di Matteo Melotto, al museo Perle di Memoria di Locorotondo.

Si tratta del progetto vincitore della prima edizione del Premio Francesco Convertini, istituito da Itriae Culturae nell’ambito di PensieriCorrenti in memoria dell’amico del Festival “Ciulicchio” scomparso prematuramente nel 2022.

Matteo Melotto è un artista, designer e performer italiano emergente, con una formazione conseguita all’Istituto d’Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino. “Ianua” è un connubio di performance art, video art e fashion design.

La performance inaugurale si svolgerà il 22 agosto, alle 19.00, mentre l’installazione artistica sarà visibile dal 23 al 31 agosto; tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00.

Il premio è stato realizzato in collaborazione con l’associazione “Il tre Ruote ebbro” e il museo Perle di Memoria.

Come già ricordato, tutti gli eventi di PensieriCorrenti sono gratuiti. Un festival reso possibile grazie al supporto del Comune di Fasano, in collaborazione con il Seminario di Storia della Scienza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le associazioni culturali Il Tre Ruote Ebbro, Wardapark e GAL Valle d’Itria. La terza edizione di PensieriCorrenti Festival beneficia inoltre del supporto della Bcc di Locorotondo, Weno e di Radio Selene.

PensieriCorrenti Festival è promosso anche da: Mareducato, Vivai Pinto, La braceria, Tò aperitivi e affini, Ardecuore, Tenuta Monacelle, Amare, Ciporti, La baia, el Chiringuito, Pull Up.

PENSIERICORRENTI 2023

PensieriCorrenti, LOCOROTONDO

22/08

Museo Perle di Memoria ore 19.00

? Inaugurazione di IANUA di Mattia Melotto, progetto vincitore del Premio Francesco

Convertini

23-31 AGOSTO, FASANO

23/08 - inaugurazione festival e apertura mostre

Chiostro dei Minori Osservanti ore 19.00

? apertura mostra Medina Dugger

? proiezione documentario “Inshallah - Stories from the European border” di Elisa Scorzelli e

Fabio Angelelli presso CiaiaLab Laboratorio Urbano

Museo della Casa alla Fasanese

? apertura mostre

Via Collodi

? 20:30 Angelo Iaia + Eleonora Loiodice “Gli spiriti domestici: tra immagini e immaginario”

? 21.30 dj set C€ntomila

? 23.30 - 2.00 dj set Superbuut (dei Pinguini Tattici Nucleari)

24/08

Piazza Ciaia

- 20.30 - 21.00 Kyotolp

- 21.15 - 21.50 Giacomo Fronzi “La musica e l’apparente insignificanza del rumore”

- 21.50 - 22.15 Bruno Cerasi e video della performance “A heart like still water”

- 22.30 - 00.00 99 Posse

- 00.15 - 02.00 dj set Argoritmo

25/08

Piazza Ciaia

- 20.30 - 21.00 Melga

- 21.15 - 22.00 Umberto Galimberti “La condizione giovanile nell’età del nichilismo”

- 22.15 - 00.15 PFM Premiata Forneria Marconi

- 00.30 - 02.00 dj set Filippiakos from Ballarock

31/08

Porto, Torre Canne

- 22.00 - 23.00 dj set Keedoman e Cloud Danko

- 23.00 - 01.00 dj set Frankie Hi-Nrg Mc

- 01.00 - 02.00 dj set Keedoman e Cloud Danko

PROGETTI ESPOSITIVI DAL 23 AL 31 AGOSTO

Piazza Mercato Vecchio

? “Quando sono lontano da me” di CAOS

Centro storico

? “A heart like still water” performance di Bruno Cerasi (21 agosto)

Museo della Casa alla Fasanese*

? “Eterno notturno” di Angelo Iaia

? “Paterfamilias” di Ada Marino

? “Giuseppe Palmisano x iosonopipo”

? “Human Needs” di Bruno Cerasi

Chiostro dei Minori Osservanti*

? “Enshroud” di Medina Dugger

*orari di apertura al pubblico:

23 agosto: dalle 19:00 alle 20:30

dal 24 al 31 agosto: dalle 15:00 alle 20:30

23 agosto (dalle 19.00 - alle 20.30) 24-25 agosto dalle 15:00 alle 20:30

CiaiaLab Laboratorio urbano

? Proiezione documentario “Inshallah - Stories from the European border” di Elisa Scorzelli e

Fabio Angelelli

Museo Perle di Memoria (Locorotondo)

? “IANUA” di Matteo Melotto (progetto vincitore della prima edizione del Premio Francesco

Convertini)

orari di apertura al pubblico: dal 23 al 31 agosto tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00

opening: 22 agosto, ore 19.00