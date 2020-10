Artiamo: piccoli artisti al palazzo della cultura di Noicàttaro

"Cosa vuol dire ARTiAmo? Per i più romantici è una dichiarazione d’amore nei confronti dell’arte. Per i più intraprendenti è un’azione creativa da fare tutti insieme. Per noi… è un po’ entrambe le cose!

Con ARTiAmo vogliamo spalancare le porte del Palazzo della Cultura di Noicàttaro, invitando soprattutto i più piccoli a conoscerlo. Domenica 18 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00 andremo insieme alla scoperta della Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea, dove l’arte si racconterà attraverso il gioco".



ARTiAmo è uno degli appuntamenti dell’VIII edizione di Alla Scoperta di Noja, il ciclo di eventi all’insegna dell’amore per i luoghi e la storia di Noicàttaro, partita con l’apertura straordinaria del Palazzo della Cultura di Noicàttaro il 26 e 27 settembre scorso, in occasione delle #GEP2020, e proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti fino al 29 novembre prossimo.



Alla Scoperta di Noja è un progetto nato nel 2014 dall’associazionismo locale. Partito dalla volontà di mettere in luce le tradizioni nojane della Settimana Santa, in questi anni ha messo in luce luoghi e tradizioni simbolo dell’antica Noja: è il caso degli eventi e delle visite guidate organizzate per il piccolo teatro nojano, o delle iniziative per la tradizionale Pasquetta nojana. Per questa sua VIII edizione "Alla Scoperta di Noja" ha scelto di raccontare Noicàttaro tra arte e natura con attività dedicate a grandi e piccini.



ARTiAmo è un appuntamento adatto a bambini e ragazzi a partire dai 6 anni.

L’attività avrà una durata di 60 minuti, a partire dalle ore 17:00 fino alle 20:00 e si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid19 vigenti.

Sarà possibile partecipare gratuitamente previa prenotazione telefonica obbligatoria al numero 376.0517193.



L’iniziativa è realizzata a cura dell’associazione Work in Color, in collaborazione con Pro Loco di Noicàttaro sezione NojaPro e grazie al contributo del Comune di Noicàttaro.



INFO E PRENOTAZIONI:

Associazione Work in Color

tel. 376 0517193

mail: workincolor@libero.it



Seguici con l'hashtag #allascopertadinoja