Artisti a san Nicola 2022 - omaggio al beato angelico e presentazione tour virtuale basilica pontificia San Nicola

Con l'intento di dare maggiore attenzione alla dimensione spirituale del patrocinio del Beato Angelico, proclamato nel 1982 da San Giovanni Paolo II patrono universale degli Artisti, come è ormai tradizione nella ricorrenza della sua memoria liturgica, i Padri Domenicani invitano gli Artisti del mondo della musica, del teatro, della danza, del cinema, della letteratura e dello spettacolo, a rendere omaggio al loro Patrono, venerdì 18 febbraio, alle ore 18.00.

L’evento sarà l’occasione per presentare il Tour Virtuale della Basilica Pontificia San Nicola, che permetterà di rendere visibile, grazie ad una lunga e attenta operazione di riprese, la splendida architettura del tempio nicolaiano, arricchita da molteplici punti di interesse, che aiuteranno a conoscere e apprezzare l’intero patrimonio artistico-religioso.

La visione sarà fruibile da computer, tablet, smartphone e visori VR, tramite sito web della Basilica www.basilicasannicola.it. Le immagini a 360 gradi offriranno un’esperienza immersiva degli interni della Basilica. Scegliendo tra i vari punti informativi, si avranno immagini ricche di particolari, corredate da descrizioni storico-artistiche in 3 lingue: italiano, inglese e russo.

La realizzazione è di Antonio Minelli e Alessia Carrieri, su indicazioni del Priore, fr. Giovanni Distante, con la consulenza del Direttore del Centro Studi Nicolaiani, fr. Gerardo Cioffari. L'impostazione testuale è di Marita De Luca.

Nel corso della presentazione, condotta da Antonio Stornaiolo (Attore-Presentatore), gli artisti: Antonella Maddalena (Teatro), Eliana Palmisano (Danza), Antonello Parisi (Musica), renderanno omaggio al Beato Angelico a nome di tutti gli Artisti. Saranno presenti i gruppi storici “Militia Sancti Nicolai” e “I Marinai della Traslazione”.

Basilica Pontificia San Nicola - PP. Domenicani - Bari

ARTISTI A SAN NICOLA

Omaggio al Beato Angelico Patrono universale degli Artisti e

Presentazione del Tour Virtuale della Basilica Pontificia San Nicola