Aspettando Goletta Verde, a Molfetta un’attività di sensibilizzazione sugli ecosistemi

È cominciata un'altra settimana ricca di iniziative di formazione e sensibilizzazione sulla salvaguardia del mare, dedicate ad operatori di stabilimenti balneari e popolazione locale.

Si parte mercoledì 19 luglio alle 8.00 al lido La Conchiglia di Bisceglie per poi approdare al lido Mattinelle di Trani alle 11.30, dove un’esperta di Legambiente parlerà di riduzione dell'inquinamento in mare e primo soccorso di specie marine in pericolo.

Giovedì 20 luglio, invece, sarà la volta di Molfetta che vedrà un’attività di sensibilizzazione che coinvolgerà anche i più piccoli, all’interno del lido Lula Park e a cura del Centro studi e didattica ambientale Terrae - La città dei bambini.

L’attività di formazione all’interno dei lidi balneari è un’assoluta novità del progetto: chi opera, infatti, negli stabilimenti è il primo ambasciatore del nostro territorio e di tutti quei comportamenti virtuosi utili anche alla protezione e ripristino della biodiversità marina. A tal proposito, Nicola Pertuso, membro nazionale FIPE Confcommercio e consigliere della Camera di Commercio di Bari, evidenzia “L’idea di sostenibilità si concretizza anche in investimenti utili a rendere il nostro territorio più bello, pulito, fruibile e, per questo, più attrattivo. Ogni nostra azione si sviluppa in questa direzione: recuperare siti in degrado per dar loro nuova vita, operazioni che fanno bene al territorio e ai residenti”.

Oltre a questi aspetti più propriamente formativi, il progetto prevede anche l’organizzazione e realizzazione di un programma di raccolta, gestione e trattamento dei rifiuti ritrovati in mare, con il diretto coinvolgimento delle imprese di pesca e dei pescatori. In più, il progetto vuol contribuire alla riduzione delle catture accidentali di tartarughe marine da parte delle imbarcazioni da pesca con sistema a strascico, al fine di far fronte alla principale minaccia per la specie Caretta caretta.

Tutte queste iniziative rientrano nel progetto ECO.ADRI, finanziato dal PO FEAMP Misura 1.40, che vede coinvolto il GAL Ponte Lama, in qualità di partner, insieme a Legambiente Puglia come capofila, GAL Vegal, Legambiente nazionale, del Veneto e di Padova.

La cittadinanza è invitata.