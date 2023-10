Lo spettacolo “Aspettando Totò” della compagnia La banda degli onesti al Teatro Bravò

Giovedì 12 ottobre al teatro Bravò di Bari sarà proposto lo spettacolo “Aspettando Totò” della compagnia La banda degli onesti, che darà il via al cartellone di spettacoli della “Rassegna di Musica e Risate”, promossa da Angelica Gregucci titolare del teatro e Donato Sasso, direttore dell’associazione culturale Echo Events.

Scritto e diretto da Silvano Picerno, impegnato come attore insieme a Giorgio Zuccaro, con Antonella Nicoletti in qualità di direttore di scena, lo spettacolo comico racconta dell’organizzazione di una tournée con oltre centro date di uno lavoro teatrale dal titolo “Aspettando Godot”, personale rappresentazione dell’opera novecentesca di Samuel Beckett. Durante il periodo delle prove, uno dei due membri del cast ha un incidente stradale in cui urta la testa e ha dei vuoti di memoria che lo portano a recitare pezzi comici fatti in passato. Su consiglio del neurologo che cura l’attore, il compagno lo asseconda.

Lo spettacolo sebbene nel titolo riporti il nome del grande Antonio De Curtis, propone al suo interno un solo piccolo richiamo. Come si scoprirà durante la messa in scena è solo un pretesto. È un lavoro trasversale, per tutti i gusti, che abbraccia vari tipi di pubblico e realizzabile in varie location, dai teatri alle piazze, nel quale i presenti verranno anche chiamati a partecipare attivamente.

“All’inizio è totalmente teatrale, con la quarta parete. Poi man mano che si va avanti e che il pubblico si appassiona alla storia e al nostro gioco, riusciamo ad abbatterla e a coinvolgerlo e farlo partecipare. In un momento una persona dal pubblico sarà anche chiamata a recitare con noi”.

La “Rassegna di Teatro e Musica” del Teatro Bravò ed Echo Events, diretta artisticamente da Donato Sasso, continuerà mensilmente, con uno spettacolo, fino a febbraio che vedrà esibirsi, in ordine, la band I Paipers, La Compagnia degli Amici, L’orchestra Mancina in trio, il comico Santino Caravella e Rino Argeri in duo.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli 18 – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 20.00 (ingresso a pagamento)