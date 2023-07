ASSEMBLEA APERTA DEL MAUL! #6

LUOGHI COMUNI MELTING POT: Visioni, progetti e programmi futuri per gli spazi pubblici

in gestione

Domenica 23 luglio 2023 - ore 18:00



Officina dell’Arte è lieta di invitare le associazioni (Vincitori Luoghi Comuni), le organizzazioni

del Terzo Settore, gli enti sul territorio e tutta la cittadinanza a partecipare domenica 23 luglio

a partire dalle ore 18, alla sesta Assemblea Aperta del MAUL! per discutere insieme su

visioni, progetti e programmi futuri per la comunità degli spazi pubblici dati in gestione sul

territorio pugliese nell’ambito del bando Luoghi Comuni, iniziativa promossa dalle Politiche

Giovanili della Regione Puglia e ARTI.



L'incontro sarà un momento di scambio e confronto informale tra i vari partecipanti per

raccontare il percorso intrapreso e l’andamento dell’esperienza Luoghi Comuni con lo scopo

di trovare insieme nuove soluzioni di sostenibilità per l’innovazione sociale e culturale del

territorio. Inoltre si condivideranno le programmazioni estive dei differenti spazi in modo da

condividere le varie iniziative e sostenerle reciprocamente come un grande network.



Per partecipare all'Assemblea Aperta si richiede la compilazione di un form per aprire un

dibattito collettivo durante l'incontro e capire quali attività potrebbero essere organizzate tra

varie realtà associative ed attraverso una rete di competenze multidisciplinari.

https://forms.gle/QHNmnv2E8moBs4D17



Durante l’Assemblea Aperta infine verrà presentato il programma di Con.divisione 12,

residenza artistica per autori/autrici nata nel 2012 a Mola di Bari, organizzata da Officina

dell’Arte – APS nel Castello Angioino-Aragonese di Mola di Bari.

Gli artisti italiani e stranieri operano interagendo con l’ambiente ospite, partendo dalle loro

reciproche esperienze, utilizzando diversi media e con un’ attitudine tesa a riconsiderare

costantemente il presente in modo critico e costruttivo. Dopo l'assemblea l'artista brasiliano Luca Tornato, mostrerà al pubblico la sua ricerca elaborata durante il periodo di residenza.

www.condivisioneresidenza.com





Sarà possibile seguire l’Assemblea in diretta streaming anche sul canale Facebook di

Officina dell’Arte.



INGRESSO LIBERO APERTO AL PUBBLICO







Per maggiori informazioni sull’evento:

WEB: https://linktr.ee/officinadellarte

EMAIL: officinadellarte.mola@gmail.com

TEL: +39 3930482087



Facebook:

Officina dell’Arte

www.facebook.com/officinadellarte.bkk



Instagram:

Officina dell’Arte

www.instagram.com/officinadellarte







Officina dell’Arte - APS, vincitore Luoghi Comuni - iniziativa promossa dalle Politiche



Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.