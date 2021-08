Assodeejay festival torna ad animare le serate bitontine: workshop formativi e un evento dedicati al mondo dei dj

Prezzo non disponibile

Workshop formativi e uno speciale evento che si propone di riassumere tra musica e spettacolo i difficili mesi passati. Assodeejay festival ritorna dopo un anno di stop obbligatorio imposto dal periodo pandemico, con una formula rinnovata che tiene conto delle disposizioni di sicurezza anti contagio per il pubblico. E lo fa in una nuova location, la suggestiva Villa Sylos a Bitonto, senza però perdere la mission che sin dalla sua nascita ha connotato l’azione degli enti organizzatori - la sezione barese di Assodeejay-Associazione Nazionale Deejay Artisti, la Cooperativa Casm e l’A.P.S. Dinamiche Culturali – raccontare il settore del djing tra divertimento responsabile e riconoscimento di un settore in continua evoluzione.

L’edizione 2021, di cui a breve verrà svelato il programma dettagliato e le modalità di partecipazione, conta così tre eventi gratuiti, due workshop formativi e un maxi evento-spettacolo, in programma dal 16 al 18 settembre. Una manifestazione che vede come coorganizzatori Promusic e il Demodè Club, cofinanziata dal Comune di Bitonto - che ha inserito il festival nella programmazione di ‘Bitonto città dei festival’ – e con il patrocinio della Città metropolitana di Bari, dell’Università degli studi ‘Aldo Moro’ di Bari e del Parco delle arti di Bitonto.