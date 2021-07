Sull’onda del successo registrato con il concerto degli Abba Hits, Mercoledì 14 luglio 2021, alle 21, nell’anfiteatro di ponente, la Fondazione Vincenzo Maria Valente presenta “Piazzolla 100!”, straordinario evento musicale che celebra i cento anni dalla nascita di Astor Piazzolla.

Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon e il soprano Nadezhda Nesterova, accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia, e la direzione artistica di Piero Romano, proporranno alcuni tra i brani più noti del celebre compositore. Fra gli altri, Tangazo, Oblivion, Adios nonino, Los paqaros perdidos, Jorge adios, Le Grand Tango, Soledad, Violentango, Milonga de la annunciation, Libertango, Sur.

Mario Stefano Pietrodarchi, brillante e di raffinata musicalità, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Collabora con il Teatro dell’Opera di Roma e la Fondazione Lirico Sinfonica “Petruzzelli” di Bari. Ha partecipato, più volte, in qualità di bandoneonista al Festival di Sanremo.

Nadezhda Nesterova, soprano, vincitrice di competizioni internazionali, ha lavorato con la Novosibirsk Philharmonic, Rostov on the Don Philharmonic, and the Mikhailovsky Theater (San Petersburg). Nel 2020 ha ricevuto l’Onegin National Opera Award nella categoria Artistic Management peer la sua interpretazione di Alice Ford nel Falstaff di Verdi.

I biglietti per assistere al concerto (al costo € 15,00) sono disponibili on line sul sito della Fondazione, www.fondazionemusicalevalente.com, presso Cin cin bar, via Dante, Molfetta, e Bar IT, corso Umberto n.2.