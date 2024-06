Astrattismo totale - mostra collettiva di arte contemporanea

Venerdì 14 giugno 2024 alle ore 18,30, presso la suggestiva galleria SPAZIO START nel centro storico di Giovinazzo (via Cattedrale n.14), verrà inaugurata la mostra collettiva di Arte Contemporanea dal titolo

“ASTRATTISMO TOTALE - Luce, materia, geometria, spazio tempo e spazio cosmico come valori spirituali per una ricerca della realtà oltre il visibile: una nuova espressione umanistica aniconica”.



La mostra è a cura di Patrizia Dinoi.

La presentazione e il testo critico sono di Francesco Creta.

Il progetto grafico è di Claudia Dagostino.



La mostra è visitabile fino al 7 luglio 2024, con orario di apertura 19:00 – 21:00, oppure su appuntamento (tel. 389 191 1159).



ARTISTI IN MOSTRA

Giulio Calandro, Giuseppe Cotroneo, Gelsomina De Maio, Giuseppe De Michele, Mario Lanzione, Fabio Mariacci, Salvatore Oppido, Gustavo Pozzo, Myriam Risola, Antonio Salzano.



I dieci artisti in mostra, pur distinguendosi per i loro eterogenei codici espressivi, sentono di riconoscersi nel Movimento Internazionale dell’Astrattismo Totale del quale alcuni di essi sono stati addirittura fondatori. Provengono da Benevento, Napoli, Caserta, Salerno, Perugia e Bari. Tutti possono vantare esperienze professionali di valore che hanno consentito loro di esplorare interessanti aree di ricerca artistica che, infine, li ha spinti ad approdare nel contemporaneo, aniconico territorio dell’astrattismo. Tutti sono accomunati però dall’idea che sia necessario formulare un’inedita interpretazione dell’Arte Astratta. Pertanto coniugano il libero lirismo dell’Informale con la razionale composizione dell’Astrattismo Geometrico. Superano il “contrasto tra una visione calda e una visione fredda, tra il gesto istintivo che lascia tracce sulla tela e il lucido ragionamento delle costruzioni. Queste due dinamiche sono a lungo sembrate inconciliabili fra loro… Fin dalla sua fondazione gli artisti che hanno aderito a questa visione hanno sviluppato soluzioni differenti per trovare un’armonia tra queste due anime dell’astratto.” (Francesco Creta).

La mostra è l’occasione da cogliere per provare ad individuare l’innovativo apporto in termini di sintesi che la loro significativa ricerca artistica introduce nel panorama internazionale del contemporaneo.



Patrizia Dinoi



La comunicazione è curata da Spazio Start.

Per informazioni:

Tel.: 389 191 1159



Web: https://www.facebook.com/spaziostart