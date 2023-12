Astrolancer inaugura il suo headquarter - uno spazio per eventi, comunicazione e marketing

Astrolancer Apre le Porte del Suo Nuovo Ufficio il 22 Dicembre in Via Mauro Amoruso 22



Astrolancer, un'agenzia di consulenza leader nel campo del Digital Marketing, Brand e Comunicazione, è entusiasta di annunciare l'inaugurazione del suo nuovo ufficio il 22 Dicembre, sito in Via Mauro Amoruso 22. Questo spazio all'avanguardia servirà come quartier generale per il nostro dinamico team di marketing.



L'ufficio Astrolancer non sarà solo un luogo di lavoro, ma anche un centro pulsante di innovazione e creatività. Nei prossimi mesi, sarà teatro di una serie di eventi incentrati sul digital marketing e sul design, fornendo così un'occasione unica per la condivisione di conoscenze e l'ispirazione reciproca.



In aggiunta, questo spazio versatile sarà utilizzato anche come base per il nostro nuovo Podcast, focalizzato su temi di comunicazione e marketing, offrendo approfondimenti e discussioni su temi attuali e rilevanti per la nostra industria.



Astrolancer è una digital agency che opera da oltre 5 anni nel settore, riconosciuta per la sua eccellenza e professionalità. Con certificazioni ufficiali da Google (Google Partner) e Meta (Meta Partner), abbiamo costruito una solida reputazione collaborando con enti pubblici come l'Università di Bari e istituti di formazione post-universitaria come Talent Garden. Il nostro lavoro di creazione di identità visive online è stato riconosciuto e apprezzato da aziende di rilievo come Finlogic SpA e Piattini Davanguardia, tra gli altri.



Per celebrare questo importante traguardo, il 22 Dicembre, per tutta la giornata, il nostro team invita clienti, collaboratori, amici e appassionati del settore a visitare il nostro nuovo spazio. Sarà un'opportunità per conoscere il team, scoprire i nostri servizi e celebrare insieme l'inizio di un nuovo capitolo entusiasmante.