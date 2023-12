Al Planetario l'evento "Astronomy Domine - L'Astronomia dei Pink Floyd"

Sabato 9 Dicembre ed in replica Domenica 10 dicembre alle ore 20:00 presso il Planetario di Bari l'astronomia si racconta anche con la musica nell'evento "Astronomy Domine - L'Astronomia dei Pink Floyd".

La musica dei Pink Floyd contiene numerosi spunti astronomici che coinvolgono l'ascoltatore in veri e propri viaggi spaziali.

In questo incontro passeremo dalla spiegazione degli aspetti astronomici attraverso le straordinarie immagini del planetario, all'ascolto dei brani suonati dal vivo dagli Eclipse Of The Moon Pink Floyd Tribute Band, in un perfetto connubio tra scienza e musica.

Ticket € 15,00 con acquisto direttamente al botteghino del planetario.

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com



Per informazioni 3934356956