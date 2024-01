Concerto dell'organista Atsuko Takano nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari

Con il concerto del M° Atsuko Takano, in programma venerdi 26 gennaio 2024 alle ore 20.00 nell’Auditorium “Nino Rota”, torna, con il secondo appuntamento, il FESTIVAL ORGANISTICOINTERNAZIONALE promosso dal Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, con il coordinamento del M° Enzo Filacaro.



Una rassegna concertistica molto attesa dagli appassionati di organo, che avranno modo di apprezzare le straordinarie qualità timbriche ed espressive del maestoso organo Tamburini-Zanin, dal 2018 ricollocato nell’Auditorium “Nino Rota” e restituito a cultori e appassionati dopo un lungo e meticoloso intervento di ripristino strutturale e ampliamento tecnico.



Il programma del concerto del M° Atsuko Takano prevede l’esecuzione di musiche di V. Lübeck, J. S. Bach, P. Hindemith, S. Karl-Elert.



Direttrice musicale e organista della famosa chiesa di San Nicola di Valencia, Atsuko Takano, sviluppa un’intensa attività musicale sia come interprete in tutta Europa, sia come docente di repertorio presso il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Castellón. Di origine giapponese, Takano si è formata come pianista e organista presso la “Ferris University” di Yokohama, in Giappone, terminando i suoi studi con il “prix d’excellence”.