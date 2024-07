Gli Audio 2 in concerto a Bari per la rassegna all’aperto “Ar-Giro Di Accordi”

Il prossimo appuntamento con la rassegna all’aperto “Ar/Giro Di Accordi”, ideata e promossa dall’omonimo luogo di incontro e club raffinato Argiro52 a Bari (info: 331.401.39.02), prosegue con gli Audio 2, duo formato da Enzo Leomporro e Gianni Donzelli (chitarre e voci), quest’ultimo noto anche per avere una straordinaria assonanza con la voce di Lucio Battisti. Gli Audio 2 si esibiranno, giovedì 11 luglio alle 21.30, insieme con Luca Esposito (batteria), Antonio Fierro (tastiere) e Antonio Iuliano (suoni).

Tutto è iniziato quando gli Audio 2, riuscirono a fare arrivare un loro demotape nelle mani di Mina. Quella registrazione conteneva “Neve”, brano che poi Mina inciderà nell’album “Sorelle Lumière”. I due autori napoletani, quindi, debuttano come autori nel 1992 grazie all’attenzione dimostrata nei loro confronti dalla grande Mina.

Con la produzione di Massimiliano Pani (compositore e produttore, nonché figlio di Mina e Corrado Pani), con il nome d’arte di Audio 2 incidono il 45 giri “Sì che non sei tu” e l’album di debutto “Audio 2” (1993), che ottiene un buon riscontro di vendite grazie anche alle assonanze battistiane delle composizioni e dalla voce di Gianni Donzelli che lo ricorda non poco. Nel 1994 duettano con Mina in “Rotola la vita”, nel 2005 pubblicano “E=MC2” (1995, con il singolo “Alle venti”) e nel 1996 “Senza Riserve”. Nell’album “Mina Celentano”, nel 1998, ci sono ben tre brani degli Audio 2, tra cui l’inedito super premiato “Acqua e sale” che vinse anche il Disco di platino.

Le hit's del duo vengono poi raccolte in “Audio 2 - The Best Airplay”, del 1998, che contiene anche tre inediti. Nel 2000 esce “Audio 2 Mila”, quattordici brani tra cui compare, ancora una volta, “Acqua e sale”. Nel 2002 viene pubblicato “Sorrisi e Canzoni”, in cui gli Audio 2 ripropongono le loro composizioni eseguite da Mina più tre inediti, seguito nel 2006 da “Acquatiche Trasparenze”. Gli Audio 2 tornano sul mercato discografico nel 2009 con “Mogol Audio 2”, che vede l’inizio di una collaborazione autorale con il notissimo autore di testi Giulio Rapetti, in arte appunto Mogol. Nella loro carriera artistica gli Audio 2, hanno collaborato poi con il regista Leonardo Pieraccioni, per il quale firmeranno la colonna sonora del film “I laureati”.

Per la rassegna “Ar/Giro Di Accordi”, gli Audio 2 riproporranno dal vivo alcuni dei loro classici come: “Alle venti”, “Io ho te”, “Acqua e sale”, “Specchi riflessi”, “Neve”, “Rotola la vita”, “È tutto più grande”, “Prova a immaginare” e “Zucchero amaro”. In repertorio anche alcuni brani di Lucio Battisti.