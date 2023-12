“Auguri in Balera”, nel Centro servizi per le famiglie di Japigia musica e divertimento per tutti

L’assessorato comunale al Welfare, con l’istituto Maico e i Centri servizi per le famiglie di Japigia e Torre a Mare, organizza per domani, martedì 5 dicembre, dalle ore 16 alle 19, “Auguri in Balera”, una grande balera cittadina aperta a tutti negli spazi della struttura di via Giustina Rocca 9, a Japigia.

L’appuntamento, che si inserisce nel più ampio programma di eventi natalizi promossi dall’assessorato al Welfare, è gratuito ma con posti limitati: per prenotare la propria partecipazione è sufficiente chiamare lo 080 5546246.