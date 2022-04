Al Castello Svevo di Bari la mostra 'Aurelio Amendola-Un’antologia.Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri'

Da venerdì 8 aprile alle ore 13.00 a sabato 25 giugno è in programma al Castello Svevo di Bari AURELIO AMENDOLA | Un’antologia. Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri, mostra antologica dedicata a un maestro della fotografia italiana, che ripercorre oltre 60 anni di attività e tutti i generi nei quali l’autore si è sperimentato. La mostra – ideata da Pistoia Musei e presentata a Palazzo Buontalenti e Antico Palazzo dei Vescovi dall’8 febbraio al 7 novembre 2021 – in questo nuovo allestimento è promossa da Regione Puglia, Poli Biblio-Museali di Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Pugliapromozione in collaborazione con Direzione Regionale Musei Puglia e Castello Svevo di Bari, e offre un’ampia prospettiva che spazia dalle celebri fotografie dell’opera di Michelangelo ai ritratti di Burri, Warhol, Cucchi, Kounellis, Lichtenstein e molti altri. Dall’Antico agli happening degli anni Settanta, gli atelier, il dedalo delle amicizie e delle collaborazioni, l’architettura, le grandi mostre e i piccoli musei. Un omaggio alla carriera di un autore di grande intensità che arriva in Puglia - dopo la mostra che si è tenuta a Pistoia nel 2021 - con oltre 200 fotografie e un’inedita selezione di fotografie della Cattedrale di San Sabino di Bari.