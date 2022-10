Il Milite Ignoto: il 'treno della Memoria' fa tappa a Bari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 19/10/2022 al 19/10/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Mercoledì 19 ottobre 2022 giunge presso la Stazione ferroviaria di Bari Centrale il “Treno della Memoria”, riedizione dello storico convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del “Milite Ignoto”, scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 Caduti italiani non identificati, da Aquilea a Roma, per la tumulazione nel sacello dell’Altare della Patria.

Il Ministero della Difesa, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il supporto della Fondazione FS e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni - torna così a commemorare l’anniversario della traslazione del Milite Ignoto per mantenere vivo il ricordo di tutti i Caduti che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a costruire l’unità nazionale e il concetto di Patria.

Partito da Trieste il 6 ottobre, il convoglio ha attraversato tutti i capoluoghi di Regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921/2021 e, nello specifico le città di Trento, Milano, Torino, Aosta, Genova, Ancona, Perugia, L’Aquila, Campobasso e, dopo la sosta a Bari, proseguirà per Potenza, Catanzaro, Cagliari, Palermo e Napoli, fino ad arrivare il 4 novembre a Roma, in concomitanza con le celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Allestito da Fondazione FS Italiane e dal Reggimento Genio Ferrovieri, il treno storico è composto da una locomotiva a vapore Gr. 740, un bagagliaio 1926, un carro K, due carrozze “Centoporte”, una carrozza “Centoporte a salone”, un carro “Carnera”, una carrozza prima classe Az 10.000, una carrozza “Grillo”, una carrozza cuccette tipo “1957 T” e una locomotiva diesel.

La sosta a Bari prevedrà alle ore 09.30, sul Piazzale Ovest della stazione centrale, una cerimonia commemorativa e inaugurale alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, di rappresentanze del personale del Presidio Militare di Bari, delle locali Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare di Bari che intonerà le note de “Il Canto del Piave”.

A seguire sarà possibile visitare una mostra tradizionale e multimediale allestita all’interno delle carrozze del Treno della Memoria, che sosterà al binario 1 Ovest e che resterà aperta al pubblico sino alle ore 18,00.