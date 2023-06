Enogastronomia, musica e cabaret: a Rutigliano appuntamento con la Fiera del gusto

Appuntamento da non perdere a Rutigliano: Sabato 24 e Domenica 25 Giugno, a partire dalle ore 20, in Piazza Manzoni va in scena la 1^ Fiera del Gusto: Sagra della Pettola, Enogastronomia, Animazione per bambini, Mercatino, Musica, Cabaret e Artisti di Strada.

«Un evento con cui celebriamo anche i 50 anni di presenza attiva della Pro Loco Rutigliano al servizio della promozione turistica del nostro territorio», dichiara la presidente Patrizia Alberga, che aggiunge: «vivremo due serate all’insegna delle tipicità enogastronomiche locali, della musica e del divertimento, in una location inedita come Piazza Manzoni che ben si presta ad ospitare grandi eventi».

La prima serata, sabato 24 Giugno, vedrà protagonisti gli Etnika?ntaro di Gravina in Puglia (Ba) con musiche e danze tra tradizione e innovazione e Dj Set. Nella seconda serata, domenica 25 giugno, spazio al cabaret con lo showman barese Renato Ciardo. La Fiera del Gusto sarà presentata da Tea di Radio Puglia.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Rutigliano con le associazioni «Via Crucis Vivente Rutigliano», «Biancofiore» di Rutigliano e «Sensazioni del Sud» di Conversano e con il supporto del Comune di Rutigliano e della Regione Puglia.

Info: dal Martedì al Sabato, ore 9-12 / 17-20

Tel 3209041603 - Mail info@prolocorutigliano.it