Auto storiche e donazioni, a Putignano, Noci e Gioia del Colle un evento per contrastare l’emergenza sangue

Fidas Pugliese Donatori Sangue - Odv parteciperà domenica 24 luglio 2022 alla manifestazione organizzata da Vintage Volkswagen Friends, dando così ancora una volta seguito al protocollo sottoscritto da Fidas Nazionale e Asi Automotoclub Storico Italiano nel recente passato.

L’evento, che si svolgerà tra Gioia del Colle, Putignano e Noci, vedrà quindi uniti la passione per le auto storiche del noto marchio automobilistico e l’impegno sociale. Obiettivo dichiarato quello di contribuire al contrasto della carenza di sangue negli ospedali, purtroppo abbastanza consueta nel periodo estivo, ma quest’anno più precoce e preoccupante del solito.

Alle ore 8,30 in programma accoglienza degli equipaggi e colazione presso la Concessionaria Volkswagen Gioia Motors di Gioia del Colle. Alle ore 10 partenza in sfilata per Putignano alla scoperta della Grotta del Trullo. Alle ore 12 visita a tema “La storia del Carnevale di Putignano e la vita di un cartapestaio”. Alle ore 13 partenza per Masseria Abate con pranzo per tutti i partecipanti.

Sia a Gioia del Colle che a Putignano sarà presente un infopoint della Fidas Pugliese Donatori Sangue - Odv per la raccolta dei dati di potenziali donatori e la sottoscrizione di una simbolica Promessa di Donazione.

Prenotazione obbligatoria al numero 360968591.