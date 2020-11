Lo spettacolo "L'avaro e le sue pentole" in streaming per "I lunedì di Prosa con i classici del Teatro Abeliano"

Lunedi 9 novembre alle 17 sui canali social Facebook e YouTube del Teatro Abeliano e in replica alle 21.30 su Radio PopIzz Tv (canale 881 per Puglia - canale 656 per Lombardia) prosegue la rassegna in streaming

"I lunedì di Prosa con i classici dell'Abeliano" con L’Avaro e le sue pentole (1992)

Protagonisti: Nico Salatino. Mariolina De fano, Tina Tempesta, Vito Signorile, Rocco Capri Chiumarulo Antonella Genga, Lucio D’Abbicco, Simona Mastro.

Drammaturgia e regia di Vito Signorile.

Liberamente ispirato all’Aulularia di Plauto/L’Avaro di Molière questa “commedia popolare della pentola” è stata adattata alle tradizioni nostrane per cui ben più divertenti appaiono i personaggi a partire dalla compianta Mariolina De Fano nel doppio ruolo del Lar Familiaris, che per noi è “La Fata della casa” che apre lo spettacolo con un esilarante prologo e della serva che intesse alla grande tutte le trame; Nico Salatino è il nostro Avaro “Tirchio e scorza di provolone” Tina Tempesta è la figlia Lunetta, Rocco Capri Chiumarulo è l’innamorato di nome Pupo, Vito Signorile è l’antagonista spaccone il cui nome non poteva che essere “Tagliacherrosso”.

Restano ovviamente tutte le caratteristiche del grande teatro classico ma reso in modo assolutamente giocoso, quasi una grande festa tra attori e pubblico.