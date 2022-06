Esercito e Avis Puglia insieme per il dono della vita, giornata di donazione sangue in piazza Libertà a Bari

Prezzo non disponibile

In occasione dei 200 anni dalla sua Fondazione, la Brigata Pinerolo ha scelto di celebrare l’evento con un’iniziativa dedicata alla cultura della donazione del sangue, per il sostegno delle persone che ne abbiano necessità.

Grazie all’intesa tra Esercito e AVIS Puglia, domani, giovedì 30 giugno, militari e volontari potranno donare il sangue nelle autoemoteche allestite in sei piazze delle città che ospitano le sedi dei reggimenti alle dipendenze della Grande Unità (Bari, Trani, Lecce, Altamura, Barletta, Foggia).

Promuovere la cultura della donazione e l'importanza di stili di vita sani, responsabili e solidali in favore di chi, per vari motivi, necessita di sangue, rappresenta un impegno concreto da parte dei soldati e della popolazione, sempre uniti per il bene della comunità.

La raccolta di sangue nella città di Bari avrà luogo domani, 30 giugno, a partire dalle ore 8, in piazza della Libertà e in simultanea nelle altre piazze pugliesi individuate.

All’evento parteciperanno:

· Avis Puglia;

· Comando Brigata Pinerolo e il proprio Reparto Comando e Supporti Tattici con sede a Bari;

· 9° reggimento fanteria “Bari” con sede a Trani;

· Reggimento Cavalleggeri di Lodi (15°) con sede a Lecce;

· 7° reggimento bersaglieri con sede ad Altamura;

· 82° reggimento fanteria “Torino” con sede a Barletta;

· 21° reggimento artiglieria “Trieste” con sede a Foggia;

· 11° reggimento genio guastatori con sede a Foggia;

· Reggimento Logistico Pinerolo con sede a Bari.