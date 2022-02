Appuntamento con la storia per la IV edizione di '"Avvenne a Bari"

L'Associazione Culturale e Ambientale Stella del Monte organizza anche quest'anno una celebrazione in ricordo del primo incontro della Principessa e del Principe delle Due Sicilie, avvenuto a Bari il 3 febbraio 1859. L'evento si svolgerà in piazza IV novembre sotto la targa marmorea che richiama lo storico accadimento: l’arrivo nel Porto Vecchio, della Duchessa Maria Sofia Wittelsbach di Baviera, Principessa delle Due Sicilie, sorella dell’imperatrice Sissi, per la celebrazione di conferma delle nozze avvenute per procura in Austria, con il Duca di Calabria, Francesco Leopoldo di Borbone, Principe ereditario delle Due Sicilie. Il matrimonio fu celebrato dal Vescovo di Bari Mons. Pedicini, nel Palazzo di Governo, a cui seguirono il pranzo ed i calorosi festeggiamenti con concerti di musica popolare e classica composta per l’occasione. Alla cerimonia furono invitati i nobili, i dignitari delegati delle Autorità civili, militari, religiose ma anche la gente comune, tutti accolsero e salutarono nella mattinata i Reali Sposi con onori ed acclamazioni di gioia.

Quest'anno la IV EDIZIONE di “AVENNE A BARI”, a causa dell'emergenza sanitaria, sarà simbolica, ma oltremodo significativa: ci saranno due manichini in abiti d'epoca, rappresentanti i principi, con decori, scritte e musiche; è prevista, inoltre, la presenza di un commentatore, che con l'ausilio di un megafono, leggerà brevi passi della cronaca del tempo.

Bari fu addobbata a festa per l'arrivo della Famiglia Reale e del suo seguito, di una nutrita Rappresentanza Militare a piedi ed a cavallo, del sopraggiungere di nobili delle più importanti Famiglie Regnanti Europee, della partecipazione di Notabili Cittadini e della Provincia, di tutti i Vescovi delle Diocesi, oltre che della gente comune accorsa anche dalle zone limitrofe.

I due Sposi Reali furono gli eredi del più longevo e civile Stato dell’epoca, il Regno delle Due Sicilie, e, per gli incresciosi cruenti avvenimenti avvenuti durante il Risorgimento, furono anche gli ultimi regnanti.