Avvicinarsi allo sguardo poetico con Silvana Kühtz

Sabato 11 novembre alle ore 16 la docente e poetessa Silvana Kühtz terrà il laboratorio “La città è un cristallo come la poesia” presso l’hotel e centro culturale Imago Plus (via Altamura 26, Bari). La prima parte dell’incontro è dedicata ai bambini dai 7 ai 10 anni, con cui scopriremo come la poesia si diverte a stare nello sguardo che quotidianamente posiamo sulle persone e le cose. Insieme sorprenderemo i luoghi con esplorazioni, letture, proiezioni, disegni. Ascolteremo i suoni della città e con i sensi daremo ritmo e forma al visibile e all’invisibile di ciò che ci circonda. La seconda parte invece a partire dalle 18.30 è per gli adulti, con cui Silvana Kühtz condividerà le esperienze di “Abitare poeticamente la città”. In questo progetto Silvana K. mostra come il rapporto fra poesia, letteratura e città sia necessario per gli abitanti di un luogo al fine di elaborare nuove narrazioni degli spazi abitati.



Evento gratuito su prenotazione

Mail info@imagoplus.net

WhatsApp +39 3388993223





Silvana Küthz è docente e poetessa. Insegna all'Università della Basilicata "Estetica" e "Ascolto Comunicazione Creatività" nel corso di laurea di Architettura. Dal 2005 anima il collettivo "Poesia in azione". Ha vinto il Premio Gatto per la poesia con la silloge "30 giorni una Terra e una Casa". Dal 2017 conduce lezioni di sensorialità per Harvard Summer School.





Il laboratorio fa parte della rassegna “Alleanza”, un ciclo di incontri realizzato da Imago Plus per promuovere una nuova ecologia delle idee e delle persone, finanziato dal programma “Un negozio non è solo un negozio” promosso dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro, e Sviluppo Economico del Comune di Bari.