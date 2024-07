La vita di Curzio Maltese in uno spettacolo, al Kismet la prima nazionale di "Azzurro - Stralci di vita"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Curzio Maltese, travolto da una malattia importante, guarda indietro alla sua vita intensa e ne ripercorre le tappe insieme all’amico musicista. Antonio Catania, affiancato dal pianoforte di Sergio Colicchio, ci trasporta in un viaggio travagliato e spassoso, narrato dalla penna sublime e ironica del protagonista. Un omaggio, intitolato “Azzurro - Stralci di vita”, che la rassegna Bari Leggera (nell’ambito dell’avviso pubblico “Le due Bari”), propone in prima nazionale, alle 21 al Teatro Kismet . Un atto unico scritto da Paola Ponti, moglie del cronista e scrittore scomparso lo scorso anno e tratto dall’omonimo libro di Maltese, per la regia di Carmen Giardina, con musiche del Premio Oscar Nicola Piovani, grande amico del giornalista.

“Azzurro” è una cavalcata appassionante, tra pubblico e privato, attraverso gli ultimi sessant'anni del nostro Paese, di cui Curzio Maltese è stato illuminato testimone. A partire dalla Roma allo stadio con un padre mancato troppo presto e convinto socialista, un viaggio in Calabria con la 500, il macinino che era “la Nina, la Pinta e la Santa Maria” di un’intera generazione; e poi la fine dell’innocenza, il 12 dicembre 1969, con la bomba che scoppia a piazza Fontana.

Il bambino nell’Italia del boom, un Paese ancora ingenuo, rivolto al futuro, dove “persino i poveri potevano essere felici”. Il sabato alla Rinascente, con la mamma commessa, nel profumo di Mariangela Melato, i foulard di Carla Fracci, le vetrine di Giorgio Armani. La lotta di classe al parco Lambro, il liceo negli anni di piombo. E le fragorose risate degli anni ’70, con Beppe Viola, Dario Fo, i comici del Derby: “ridevamo come pazzi e poi con un pensoso e penoso senso di colpa passavamo alle cose serie, la politica, il giornalismo, le culture ufficiali. Pensa che scemi.”

E così avanti con l’eleganza di Torino, appena assunto alla Stampa, Mani Pulite, la discesa in campo di Berlusconi e la bellezza dirompente della città eterna alla Repubblica, dove l’attendevano la politica, lo sport, il cinema, il teatro e gli incontri della vita con Vincenzo Cerami, Nicola Piovani, Roman Polanski…