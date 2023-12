Felicità e sorrisi e dolciumi con la nona edizione di "Babbo Natale in moto"

Torna “Babbo Natale in moto” con la sua nona edizione, l’evento in programma domenica 17 dicembre, dalle ore 8.30 alle 13, organizzato dall’associazione Vitainmoto assieme agli assessorati allo Sport e al Welfare del Comune di Bari, con la collaborazione di numerosi motoclub e di associazioni culturali e del volontariato pugliesi, all’insegna della solidarietà e della lotta alla violenza di genere.

La sfilata di circa 30 chilometri, aperta a tutti i motociclisti che si iscriveranno, partirà da Parco 2 giugno e si concluderà a Piazza Diaz, con soste che saranno rallegrate da eventi e manifestazioni durante le quali i Babbo Natale incontreranno i bambini di tanti quartieri, per portare un momento di felicità e tanti sorrisi e dolciumi. Tutti i partecipanti che contribuiranno con una piccola donazione economica riceveranno un tagliando per partecipare all’estrazione finale di alcuni regali.

Dalla complanare di viale Einaudi la parata partirà in direzione dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” dove si effettuerà una sosta per salutare i bambini e portare loro dei piccoli doni. Alle 10.15 si proseguirà da via Amendola verso Japigia per poi raggiungere il lungomare di Bari che sarà percorso sino a via Tommaso Fiore. Da qui si proseguirà su via Buozzi con una piccola sosta presso la Parrocchia della Santa Famiglia del Villaggio dei Lavoratori. Alle 11.00 è previsto l’arrivo a Modugno e, dopo una sfilata nelle vie del paese, le moto raggiungeranno il Villaggio di Babbo Natale dove i partecipanti incontreranno i bambini e i Babbi Natale distribuiranno piccoli doni e caramelle. Alle 11.45 si ritornerà a Bari attraversando il Ponte Adriatico e quindi, dopo aver percorso il lungomare, si entrerà da Pazza Massari in centro e la parata sfilerà da corso Vittorio Emanuele fino a Torre Quetta. Qui, dalle 12.30, circa si terranno l’estrazione dei premi e i saluti.

Durante la giornata, potranno essere raccolti beni da donare tramite pacchi solidali, o destinati alla salute delle persone. La raccolta proseguirà sino alla festività della Befana il 6 gennaio 2024, con la finalità di accrescere le azioni di beneficenza a favore dei più piccoli.

Infoline: 3510424370

Raduno: Alle ore 8.30 registrazione dei partecipanti presso info point Parco 2 giugno - complanare v.le Einaudi