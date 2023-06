A Bari due giorni all’insegna del piacere di stare insieme intorno ai libri con Babook Fest

La passione per i libri e la lettura è la vera protagonista della prima edizione del “Babook Fest”, la manifestazione che i Presìdi del Libro, in collaborazione con il gruppo “Babook – Reading People”, organizzano a Bari nel cuore della città vecchia, nella Biblioteca della Città Metropolitana “De Gemmis” (sede dell’associazione), venerdì 23 e sabato 24 giugno.

Due giorni all’insegna del piacere di stare insieme intorno ai libri in maniera non convenzionale. Tanti infatti saranno gli originali appuntamenti che caratterizzeranno le attività nella Biblioteca “De Gemmis” ma anche in giro per Bari vecchia. Si va dalle letture ad alta voce alle performance ispirate ai libri, dallo yoga alternato a brani poetici ai workshop, dai giochi da tavolo alla libroterapia con gli albi illsutrati. Ci saranno anche una passeggiata per i vicoli di Bari vecchia in compagnia di uno scrittore, lo swap party dei libri, lo speed date letterario e un imperdibile aperitivo sulla terrazza della Biblioteca De Gemmis, con vista mozzafiato.

Babook Fest è promosso e organizzato dai Presìdi del Libro insieme a “Babook – Reading People”, con il sostegno del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) e il patrocinio di Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari.

Questo il programma nel dettaglio :

Venerdì 23 giugno 2023

17:30 SALA POLIFUNZIONALE 2° PIANO

Apertura istituzionale

18:00 CORTILE PIANO TERRA

GDL ad alta voce: gruppo di lettura a tema, aperto a tutti, con brani da leggere ad alta voce, selezionati dai partecipanti. Condotto da Ilenia Caito.

Iscrizioni: https://babookfestGDLadaltavoce.eventbrite.it

19:30 SALA POLIFUNZIONALE 2° PIANO

Lettori libri aperti: performance di Valerio Millefoglie che “leggerà” i lettori del Babook Fest attraverso i loro libri preferiti.

Iscrizioni: https://babookfestlettorilibriaperti.eventbrite.it

Sabato 24 giugno 2023

08:00 TERRAZZA 3° PIANO

Yoga e poesia – Incontro che alterna posizioni yoga a letture di poesie. A cura di Claudia Poliseno e Ilenia Caito.

Iscrizioni: https://babookfestyogaepoesia.eventbrite.it

10:00 SALA POLIFUNZIONALE 2° PIANO

Lezione sulla Fantasia – partendo dai libri di Rodari, Munari e Ende, Fabio Fanelli conduce un workshop sulla fantasia.

Iscrizioni: https://babookfestsullafantasia.eventbrite.it

10:00 INGRESSO BIBLIOTECA DE GEMMIS

Passeggiata letteraria – partendo da alcuni luoghi suggestivi di Bari Vecchia e della Bari Murattiana, lo scrittore Raffaello Mastrolonardo racconterà aneddoti e storie appassionanti.

Iscrizioni: https://babookfestpasseggiataletteraria.eventbrite.it

10:00 – 13:00 AULA STUDIO 1° PIANO

Giochi da tavolo a tema letterario. A cura di The Magic Spot (accesso libero)

11:30 AREA KID PIANO TERRA

Libroterapia con gli albi illustrati – promozione del benessere psico-sociale partendo dalla lettura condivisa di albi illustrati. Per adulti. A cura di Ilenia Caito.

Iscrizioni: https://babookfestlibroterapia.eventbrite.it

16.00-19.00 AULA STUDIO 1° PIANO

Giochi da tavolo a tema letterario. A cura di The Magic Spot (accesso libero)

16:00 SALA POLIFUNZIONALE 2° PIANO

Swap party dei libri – scambio sostenibile di libri usati tra le persone che partecipano all’iniziativa. A cura di Amarì ets.

Iscrizioni: https://babookfestswapparty.eventbrite.it

18:00 CORTILE PIANO TERRA

Speed date letterario – ogni partecipante ha 3 minuti di tempo per parlare con un altro partecipante. L’obiettivo è trovare il proprio partner libresco ideale

Iscrizioni: https://babookfestspeeddate.eventbrite.it

19:30 TERRAZZA 3° PIANO

Aperitivo in terrazza con letture teatrali

Iscrizioni: https://babookfestaperitivoletterario.eventbrite.it

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita, previa iscrizione ai link indicati.