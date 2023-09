''Bacco per Bacco'' a Turi torna la festa con vino primitivo, caldarroste e tanta pugliesità

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Giunto alla 10a edizione, Bacco per Bacco porta in piazza vino primitivo, caldarroste e tanta pugliesità.

Il 21 e 22 ottobre il Centro di Turi è pronto ad accogliervi regalandovi momenti di gusto, divertimento e musica.

L'edizione 2023 rappresenta un vero traguardo: Bacco per Bacco giunge infatti all'edizione numero 10!

Protagonisti indiscussi resteranno il Vino Primitivo e le caldarroste, ma anche prelibatezze della nostra tradizione come i panzerotti, il caciocavallo impiccato, la carne alla brace e tanto altro ancora.

Vi aspettiamo per vivere un'esperienza coinvolgente, con tanta musica e intrattenimento.

INFO DI SERVIZIO

Vi aspettiamo le serate di sabato 21 e domenica 22 ottobre nel Centro di Turi (via XX Settembre) a partire dalle 19.00. Il parcheggio è libero e non è previsto servizio navetta.

La mattina di domenica 22 non è previsto intrattenimento.