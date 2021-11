A Turi torna 'Bacco per Bacco', in piazza vino primitivo, caldarroste e tanta pugliesità

Prezzo non disponibile

Giunto alla 8a edizione, Bacco per Bacco porta in piazza vino primitivo, caldarroste e tanta pugliesità.

Il 6 e 7 novembre il Centro Storico di Turi è pronto ad accogliervi regalandovi momenti di gusto, divertimento e musica.

L'edizione 2021 rappresenta la rinascita attesa da più di un anno, la voglia di tornare in strada e nelle piazze, naturalmente muniti di Green Pass e mascherine.

Protagonisti indiscussi resteranno il Vino Primitivo e le caldarroste, ma anche prelibatezze della nostra tradizione come le "tronere turesi", i panzerotti, il caciocavallo impiccato, e tanto altro ancora.

In piazza per vivere un esperienza memorabile, una di quelle che non puoi fare a meno di raccontare.