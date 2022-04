Baffettofood & “il polpettificio” presentano il “Carbonara day”

Prezzo non disponibile

Si terrà mercoledì 6 aprile 2022 presso “Il Polpettificio” di Corso Vittorio Emanuele II 187 a Bari, il primo “Carbonara Day” della nostra città in collaborazione e con la presenza di Michele Pacino, in arte “BaffettoFood”, noto food influencer di Bari.

Risale ad ormai 7 anni fa il primo festeggiamento ufficiale di uno dei piatti più conosciuti, amati e copiati in assoluto, ovvero la “Carbonara”, tanto da diventare una vera e propria festa istituita dall'Unione Italiana Food e International Pasta Organisation.



Saranno circa un centinaio i fortunati, divisi su più turni, che avranno la possibilità di gustare da un “semplice” panino alla carbonara, con le polpette, ai ravioli ripieni, agli spaghetti, tutti rigorosamente preparati con ricette che mixeranno il saper fare del Polpettificio e quella che è una vera e propria passione di Baffetto per la carbonara.