A Bari l’evento speciale 'Bestia da stile' in scena al Kismet per la chiusura della stagione 'Bagliori'

L’adattamento teatrale di un testo di Pier Paolo Pasolini chiude la Stagione ‘Bagliori’ del Teatro Kismet di Bari, curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Sabato 4 maggio alle ore 21 in programma l’evento speciale Bestia da stile, curato da Andrea Cramarossa e inserito nel èrogetto di ricerca ‘Nella Terra di Mezzo – IV approdo’. Le parole di Pasolini. Un testo che, come ha suggerito Carmelo Alberti, è un esperimento di teatro totale, una forma-dramma che si muove tra coordinate multiple tra mito e contemporaneità, tra vita poetica e storia delle società, tra soggettività e populismo. Il dramma segue le vicende del giovane studente di filosofia Jan Palach, il dissidente cecoslovacco che il 16 gennaio 1969 nella piazza San Veceslao di Praga si diede fuoco per protesta contro l’invasione sovietica, che aveva posto fine il 20 agosto del 1968 alla stagione riformatrice della “Primavera di Praga” di Alexander Dub?ek. Dopo un’agonia di tre giorni, in cui Palach rimase lucido in mezzo ad atroci dolori, si celebrarono i funerali, seguiti da 600mila persone.

Nella messa in scena del testo pasoliniano curata da Andrea Cramarossa, la figura di Jan Polach prenderà particolare spessore, al di là delle parole del testo, riemergendo da una memoria lontana e da una sepoltura quotidiana degli afflati di insurrezione e di lotta per la libertà, quella forza idealista che spinge a trasformare il nostro corpo in fuoco, a cambiarsi d’abito, passando, trasfigurandosi, in altro elemento fisico, perdendo fisicità, acquistando fisicità immortale.

Sabato 4 maggio nel foyer sarà presente anche lo stand dell’associazione culturale Un panda sulla luna, che gestisce anche una libreria a Terlizzi: uno spazio dove gli spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere.

La Stagione ‘Bagliori’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

I biglietti della Stagione serale 2023.24 ‘Bagliori’ partono da un prezzo di 14 euro, disponibili al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo.

Per informazioni si può chiamare il botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) al numero 335 805 22 11. La Stagione completa è disponibile sul sito www.teatridibari.it .

Crediti

Produzione Teatro delle bambole

BESTIA DA STILE

Canto della Parola: Pier Paolo Pasolini

Progetto di ricerca: Nella Terra di Mezzo – IV approdo. Le parole di Pasolini

Canto del Popolo: Emilia Brescia, Giovanni Di Lonardo, Rossella Giugliano,

Federico Gobbi, Caterina Orlando, Domenico Piscopo, Ilaria Ricci, Maurizio Sarni

Canto delle Vesti: Silvia Cramarossa

Mascheratopia: Federico Gobbi

Disegno Luci: Roberto De Bellis

Canto della Messa in Scena: Andrea Cramarossa

Casa Madre: Teatro delle Bambole

In collaborazione con: OTSE - Officine Theatrikés Salento Ellàda

Il fuoco che prende la forma del corpo umano, sarà l’elemento naturale per la naturale trasformazione dell’essere mortale in essere immortale. Il fuoco è l’elemento che forma la figura dell’eroe. E di eroi si parla, anche, nel testo pasoliniano, di princìpi e di valori, di ideali e di società controllate che divengono bestie indomabili e selvagge.